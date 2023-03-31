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Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Александр Бурков выступил с речью на представлении нового губернатора Омской области

31 марта 2023, 13:21
Фото: Город55
В своей речи Бурков решил сделать акцент на трудностях, связанных с наступлением СВО.

В пятницу, 31 марта, в конференц-зале областного правительства состоялось знакомство с врио губернатора Омской области. Отметим, что с речью выступил и Александр Бурков.

Помимо успехов региона в сфере создания логистических парков и заманивания новых инвесторов экс-губернатор рассказал про сложности, которые связаны с наступлением СВО.

«Я прошу вас поддержать Виталия Павловича так, как вы поддержали меня. Это необходимое условие для того, чтобы справиться с теми задачами, которые ставит перед нами сегодняшний день», — заявил Бурков.

Бывший глава региона также уточнил, что из 7 регионов Сибири и Урала именно Омск принял мобилизованных. А трудности только помогали объединить народ.

«Вместе мы прошли большой путь. Создали большой хороший задел для масштабного развития жилищного строительства. Мы выстояли в пандемию коронавируса», — отметил экс-губернатор.

После чего зазвучали долгие овации. 

Отметим, что Виталий Хоценко будет работать на посту губернатора Омской области пока в качестве временно исполняющего обязанности. 

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#Ксения Карагодина#Губернатор#Экс-губернатор#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия
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