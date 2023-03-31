Александр Бурков выступил с речью на представлении нового губернатора Омской области

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
В пятницу, 31 марта, в конференц-зале областного правительства состоялось знакомство с врио губернатора Омской области. Отметим, что с речью выступил и Александр Бурков.
Помимо успехов региона в сфере создания логистических парков и заманивания новых инвесторов экс-губернатор рассказал про сложности, которые связаны с наступлением СВО.
«Я прошу вас поддержать Виталия Павловича так, как вы поддержали меня. Это необходимое условие для того, чтобы справиться с теми задачами, которые ставит перед нами сегодняшний день», — заявил Бурков.
Бывший глава региона также уточнил, что из 7 регионов Сибири и Урала именно Омск принял мобилизованных. А трудности только помогали объединить народ.
«Вместе мы прошли большой путь. Создали большой хороший задел для масштабного развития жилищного строительства. Мы выстояли в пандемию коронавируса», — отметил экс-губернатор.
После чего зазвучали долгие овации.
Отметим, что Виталий Хоценко будет работать на посту губернатора Омской области пока в качестве временно исполняющего обязанности.