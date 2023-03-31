Александр Бурков выступил с речью на представлении нового губернатора Омской области

В пятницу, 31 марта, в конференц-зале областного правительства состоялось знакомство с врио губернатора Омской области. Отметим, что с речью выступил и Александр Бурков.



Помимо успехов региона в сфере создания логистических парков и заманивания новых инвесторов экс-губернатор рассказал про сложности, которые связаны с наступлением СВО.