Житель Омской области зарезал «Шефа» после драки из-за алкоголя

В день убийства «Шеф» подошел к знакомому, который мирно спал, растормошил его и стал задавать вопросы по поводу дальнейшего алкозастолья. «Шефа» не устроило, что его приятель перестал выпивать в компании и ушел спать. Началась ссора, которая, по данным следствия и по словам подозреваемого, закончилась его избиением.