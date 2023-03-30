Житель Омской области зарезал «Шефа» после драки из-за алкоголя

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Городу55 стали известны подробности убийства 47-летнего жителя рабочего поселка Горьковское, тело которого с ножевым ранением накануне нашли в одном из частных домов.
«В кругу приятелей потерпевшего называли „Шефом“, уважали и прислушивались к нему», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
В день убийства «Шеф» подошел к знакомому, который мирно спал, растормошил его и стал задавать вопросы по поводу дальнейшего алкозастолья. «Шефа» не устроило, что его приятель перестал выпивать в компании и ушел спать. Началась ссора, которая, по данным следствия и по словам подозреваемого, закончилась его избиением.
«Сельчанин затаил обиду, ушел домой, где вооружился ножом и вернулся обратно», — пояснили в омском СК.
В итоге 43-летний мужчина ударил «Шефа» ножом в грудь и задел сердце, отчего тот скончался на месте преступления. Тем не менее, обстоятельства и подробности трагедии продолжают выяснять.