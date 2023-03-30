Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:25

Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

Житель Омской области зарезал «Шефа» после драки из-за алкоголя

30 марта 2023, 04:25
Фото: Город55
Иллюстрация
Перед роковым ударом убитый, по словам подозреваемого, избил его без какой-либо причины.

Городу55 стали известны подробности убийства 47-летнего жителя рабочего поселка Горьковское, тело которого с ножевым ранением накануне нашли в одном из частных домов.

«В кругу приятелей потерпевшего называли „Шефом“, уважали и прислушивались к нему», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

В день убийства «Шеф» подошел к знакомому, который мирно спал, растормошил его и стал задавать вопросы по поводу дальнейшего алкозастолья. «Шефа» не устроило, что его приятель перестал выпивать в компании и ушел спать. Началась ссора, которая, по данным следствия и по словам подозреваемого, закончилась его избиением.

«Сельчанин затаил обиду, ушел домой, где вооружился ножом и вернулся обратно», — пояснили в омском СК.

В итоге 43-летний мужчина ударил «Шефа» ножом в грудь и задел сердце, отчего тот скончался на месте преступления. Тем не менее, обстоятельства и подробности трагедии продолжают выяснять.

В Омске ножом в спину убили фаната «Авангарда»
Узнать подробнее
#Василий Попов#Смерть#Убийство#Криминал#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Горьковский район
Подпишитесь
«В пятницу приступаем к работе». Врио губернатора Омской области рассказал о планах
Сегодня, 02:28
Важно. Путин принял отставку главы Омской области Буркова
Вчера, 14:46
Новый врио губернатора Виталий Хоценко намерен в ближайшее время приехать в Омск
Вчера, 16:53
В Омской области начали набирать наемников в ЧВК «Вагнер» через соцсети
Вчера, 10:37
Кругом вода. Омичи сообщили о затопленных дорогах в Азово
Сегодня, 04:28
Чиновника в Омской области отстранили от работы за срыв сроков оплаты контракта
Сегодня, 03:22