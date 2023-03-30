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Posted Сегодня, 05:27

Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Вода уходит. Поселок Новоалександровка под Омском начали спасать от потопа

30 марта 2023, 05:27
Фото: Пресс-центр Администрации города Омска
Проезжая часть в поселке теперь сухая

Омичам рассказали, как борются с паводком в Новоалександровке

Вчера местные жители пожаловались на катастрофу на дорогах и в подполах.

В администрации Омска сегодня, 30 марта, рассказали как коммунальщики борются с паводком в поселке Новоалександровка.

«Сейчас в поселке все девять водоперепускных труб работают в штатном режиме. На ТЭЦ работы прекращены. Вода продолжает уходить, в том числе от жилых домов, проезжая часть — сухая», — сообщили в мэрии.

Также в администрации сообщили, что дороги в поселке частично засыпали асфальтовым боем. Сотрудники «ОмскВодоканала» откачали воду в одном из домов, но и местные жители самостоятельно спасают свое жилье от потопа. Сегодня работы продолжатся.

Вчера, 29 марта, жители Новоалександровки пожаловались в соцсетях на проблему с паводком и сообщили, что они 80-е в очереди на откачку. В ответ на это мэр Омска Сергей Шелест поручил штабу по паводкам перейти на ежедневную работу. Штаб состоит из специалистов департамента городского хозяйства, окружных администраций и УДХБ.

Не пожар, так потоп. Под Омском затопило поселок Новоалександровка
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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Новоалександровка#Город#Подтопление#Потоп#Происшествия
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