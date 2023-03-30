Вода уходит. Поселок Новоалександровка под Омском начали спасать от потопа

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
В администрации Омска сегодня, 30 марта, рассказали как коммунальщики борются с паводком в поселке Новоалександровка.
«Сейчас в поселке все девять водоперепускных труб работают в штатном режиме. На ТЭЦ работы прекращены. Вода продолжает уходить, в том числе от жилых домов, проезжая часть — сухая», — сообщили в мэрии.
Также в администрации сообщили, что дороги в поселке частично засыпали асфальтовым боем. Сотрудники «ОмскВодоканала» откачали воду в одном из домов, но и местные жители самостоятельно спасают свое жилье от потопа. Сегодня работы продолжатся.
Вчера, 29 марта, жители Новоалександровки пожаловались в соцсетях на проблему с паводком и сообщили, что они 80-е в очереди на откачку. В ответ на это мэр Омска Сергей Шелест поручил штабу по паводкам перейти на ежедневную работу. Штаб состоит из специалистов департамента городского хозяйства, окружных администраций и УДХБ.