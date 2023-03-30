Весна с последствиями. Прокуроры проверят, почему Омск начал уходить под воду

Напомним с началом весны социальные сети захлестнул шквал жалоб на затопленные дворы, дороги и даже дома. Водой подтопило Новоалександровку, которая в мае прошлого года едва не выгорела. По этому поводу уже началась прокурорская проверка. Также вода прибыла в Азово и затопила улицу Волгоградскую на Левобережье Омска.