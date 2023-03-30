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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Весна с последствиями. Прокуроры проверят, почему Омск начал уходить под воду

30 марта 2023, 06:23
Фото: Город55
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Прокуратура заинтересовалась утопающим Омском

Надзорное ведомство намерено проверить как в городе реализуются противопаводковые мероприятия.

Прокуратура города Омска организовала проверку соблюдения администрациями города и административных округов противопаводковых мероприятий. 

«Из-за многочисленных публикаций СМИ, а также обращений местных жителей в социальных сетях будет инициирована проверка всех по предупреждению ЧС, затоплению домов и дорог», - отметили в прокуратуре Омской области.

Проверят в надзорном ведомстве и то, как власти ликвидируют такие потопы.

Напомним с началом весны социальные сети захлестнул шквал жалоб на затопленные дворы, дороги и даже дома. Водой подтопило Новоалександровку, которая в мае прошлого года едва не выгорела. По этому поводу уже началась прокурорская проверка. Также вода прибыла в Азово и затопила улицу Волгоградскую на Левобережье Омска. 

Не пожар, так потоп. Под Омском затопило поселок Новоалександровка
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#Ольга Акамова#Прокуратура#Паводок#Вода#Город#Новости#Омская область
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