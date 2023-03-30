Весна с последствиями. Прокуроры проверят, почему Омск начал уходить под воду

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Прокуратура города Омска организовала проверку соблюдения администрациями города и административных округов противопаводковых мероприятий.
«Из-за многочисленных публикаций СМИ, а также обращений местных жителей в социальных сетях будет инициирована проверка всех по предупреждению ЧС, затоплению домов и дорог», - отметили в прокуратуре Омской области.
Проверят в надзорном ведомстве и то, как власти ликвидируют такие потопы.
Напомним с началом весны социальные сети захлестнул шквал жалоб на затопленные дворы, дороги и даже дома. Водой подтопило Новоалександровку, которая в мае прошлого года едва не выгорела. По этому поводу уже началась прокурорская проверка. Также вода прибыла в Азово и затопила улицу Волгоградскую на Левобережье Омска.