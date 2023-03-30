В Омской области супруг забил жену на почве ревности до смерти

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Пресс-служба СКР Омской области сообщила, что возбуждено уголовное дело по факту смерти 39-летней жительницы села Изюмовка Шербакульского района.
Женщина скончалась 29 марта. Дело завели по ч. 4 ст. 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей».
Следствие считает, что вечером 28 числа 41-летний мужчина жестоко избил свою жену на почве ревности. От многочисленных травм женщина впоследствии скончалась. Сейчас подозреваемый задержан, следствие устанавливает причины и обстоятельства преступления.