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Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

В Омской области супруг забил жену на почве ревности до смерти

30 марта 2023, 12:09
Фото: 1MI
иллюстрация
Женщина скончалась от многочисленных травм. Ревнивца задержали.

Пресс-служба СКР Омской области сообщила, что возбуждено уголовное дело по факту смерти 39-летней жительницы села Изюмовка Шербакульского района.

Женщина скончалась 29 марта. Дело завели по ч. 4 ст. 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей».

Следствие считает, что вечером 28 числа 41-летний мужчина жестоко избил свою жену на почве ревности. От многочисленных травм женщина впоследствии скончалась. Сейчас подозреваемый задержан, следствие устанавливает причины и обстоятельства преступления.

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#Дарья Зыкова#Общество#Происшествия#Уголовное дело#Убийство#Новости#Омская область#СУ СКР Омской области#Ревность#Супруги#Щербакульский район
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