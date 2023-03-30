Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Весь в отца. В Омской области 15-летний подросток на мотоцикле влетел в иномарку

30 марта 2023, 07:06
Фото: Управление МВД России по Омской области
Байк отправили на штрафстоянку

В Омской области 15-летний подросток за рулем мотоцикла стал виновником ДТП

Год назад на этом же мотоцикле в ДТП попал его отец. У главы семьи не было прав, к тому же в момент аварии он был пьян.

Вчера вечером, 29 марта, в Калачинском районе 15-летний подросток за рулем мотоцикла «SSSRmotorsport» стал виновником ДТП, сообщили в пресс-службе омской полиции.

Юный мотоциклист ехал по дороге Калачинск-Великорусское-Иртыш и, при попытке поворота налево, не пропустил иномарку и врезался в нее. За рулем «Nissan Bluebird» находился 20-летний водитель, он не пострадал. А вот мотоциклистку понадобилась помощь медиков, но после осмотра подростка отпустили домой.

Полицейские забрали мотоцикл на штрафстоянку. Водительских прав у подростка, разумеется, в силу возраста не было, а потому на его мать составили протокол. Теперь женщине грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции также выяснили, что на этом же мотоцикле в ДТП год назад попал и отец подростка. 37-летний мужчина въехал в легковой автомобиль. В момент аварии мотоциклист был пьян, к тому же не имел водительских прав. В результате ДТП мужчину отвезли в больницу, а позже суд назначил ему наказание — 10 суток ареста.

Мотоцикл против трактора. Под Омском трагически погиб молодой парень
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Мотоцикл#ДТП с мотоциклом#ДТП#Авария#Происшествия#Омск#Омская область
Подпишитесь
Виталий Хоценко дал первое интервью омскому СМИ
Сегодня, 08:31
Важно. Путин принял отставку главы Омской области Буркова
Вчера, 14:46
Новый врио губернатора Виталий Хоценко намерен в ближайшее время приехать в Омск
Вчера, 16:53
В Омской области начали набирать наемников в ЧВК «Вагнер» через соцсети
Вчера, 10:37
«В пятницу приступаем к работе». Врио губернатора Омской области рассказал о планах
Сегодня, 02:28
Хоценко привезет чиновников с собой. Как изменится руководящий состав Омской области
Сегодня, 06:13