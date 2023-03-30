Весь в отца. В Омской области 15-летний подросток на мотоцикле влетел в иномарку

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
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Updated Сегодня, 07:10
Вчера вечером, 29 марта, в Калачинском районе 15-летний подросток за рулем мотоцикла «SSSRmotorsport» стал виновником ДТП, сообщили в пресс-службе омской полиции.
Юный мотоциклист ехал по дороге Калачинск-Великорусское-Иртыш и, при попытке поворота налево, не пропустил иномарку и врезался в нее. За рулем «Nissan Bluebird» находился 20-летний водитель, он не пострадал. А вот мотоциклистку понадобилась помощь медиков, но после осмотра подростка отпустили домой.
Полицейские забрали мотоцикл на штрафстоянку. Водительских прав у подростка, разумеется, в силу возраста не было, а потому на его мать составили протокол. Теперь женщине грозит штраф до 30 тысяч рублей.
Сотрудники Госавтоинспекции также выяснили, что на этом же мотоцикле в ДТП год назад попал и отец подростка. 37-летний мужчина въехал в легковой автомобиль. В момент аварии мотоциклист был пьян, к тому же не имел водительских прав. В результате ДТП мужчину отвезли в больницу, а позже суд назначил ему наказание — 10 суток ареста.