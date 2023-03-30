Весь в отца. В Омской области 15-летний подросток на мотоцикле влетел в иномарку

Сотрудники Госавтоинспекции также выяснили, что на этом же мотоцикле в ДТП год назад попал и отец подростка. 37-летний мужчина въехал в легковой автомобиль. В момент аварии мотоциклист был пьян, к тому же не имел водительских прав. В результате ДТП мужчину отвезли в больницу, а позже суд назначил ему наказание — 10 суток ареста.