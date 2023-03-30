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В омских пельменях нашли возбудителей менингита и кишечную палочку

30 марта 2023, 05:42
Фото: 1MI
иллюстрация
Всего в лаборатории побывало пять образцов. Три из них оказались с «секретом».

Пресс-служба омского референтного центра Россельхознадзора сообщила, что в лаборатории проверили образцы полуфабрикатов и обнаружили патогенные микроорганизмы.

16 марта в лабораторию от Россельхознадзора поступило на проверку пять образцов пельменей в рамках пищевого мониторинга. В двух образцах нашлись листерии, которые при попадании в организм могут вызывать дерматиты, менингит и энцефалит. Еще в одном образце обнаружилась кишечная палочка. Результаты исследований передали в Россельхознадзор.

Управление Россельхознадзора обратилось к производителю. Пока он не разработает программы контроля, исключающие выпуск некачественной продукции, декларация о соответствии будет приостановлена.

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#Россельхознадзор#Лаборатория#Продукты#Кишечная палочка#Листерии#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Дарья Зыкова
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