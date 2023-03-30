В омских пельменях нашли возбудителей менингита и кишечную палочку

16 марта в лабораторию от Россельхознадзора поступило на проверку пять образцов пельменей в рамках пищевого мониторинга. В двух образцах нашлись листерии, которые при попадании в организм могут вызывать дерматиты, менингит и энцефалит. Еще в одном образце обнаружилась кишечная палочка. Результаты исследований передали в Россельхознадзор.