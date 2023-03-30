В омских пельменях нашли возбудителей менингита и кишечную палочку

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Updated Сегодня, 05:43
Пресс-служба омского референтного центра Россельхознадзора сообщила, что в лаборатории проверили образцы полуфабрикатов и обнаружили патогенные микроорганизмы.
16 марта в лабораторию от Россельхознадзора поступило на проверку пять образцов пельменей в рамках пищевого мониторинга. В двух образцах нашлись листерии, которые при попадании в организм могут вызывать дерматиты, менингит и энцефалит. Еще в одном образце обнаружилась кишечная палочка. Результаты исследований передали в Россельхознадзор.
Управление Россельхознадзора обратилось к производителю. Пока он не разработает программы контроля, исключающие выпуск некачественной продукции, декларация о соответствии будет приостановлена.