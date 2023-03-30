В Ленинском округе Омска готовятся к ремонту тепловой сети у детского сада № 82

Напомним, что с прошлого года большое количество компаний с Омска и других регионов сообщили о своих намерениях банкротить «Тепловую компанию». Последним к этому процессу присоединился «Воронежский завод стальных труб», собственником которого является московское ООО «Металлстандарт».