В Ленинском округе Омска готовятся к ремонту тепловой сети у детского сада № 82

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
В Омске собираются капитально отремонтировать тепловые сети на улице Орловского. Как стало известно Городу55, речь идет об участке от существующей тепловой камеры на Орловского, 10 до теплового узла детсада № 82.
Проект уже получил положительное заключение от АУ «Государственная экспертиза Омской области».
Разработкой проектной документации капремонта тепловых сетей занималось МП города Омска «Тепловая компания». Оно же значится и в застройщиках.
Напомним, что с прошлого года большое количество компаний с Омска и других регионов сообщили о своих намерениях банкротить «Тепловую компанию». Последним к этому процессу присоединился «Воронежский завод стальных труб», собственником которого является московское ООО «Металлстандарт».