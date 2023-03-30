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Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

В Ленинском округе Омска готовятся к ремонту тепловой сети у детского сада № 82

30 марта 2023, 06:46
Фото: 1MI
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Проектная документация уже получила положительное заключение.

В Омске собираются капитально отремонтировать тепловые сети на улице Орловского. Как стало известно Городу55, речь идет об участке от существующей тепловой камеры на Орловского, 10 до теплового узла детсада № 82.

Проект уже получил положительное заключение от АУ «Государственная экспертиза Омской области».

Разработкой проектной документации капремонта тепловых сетей занималось МП города Омска «Тепловая компания». Оно же значится и в застройщиках.

Напомним, что с прошлого года большое количество компаний с Омска и других регионов сообщили о своих намерениях банкротить «Тепловую компанию». Последним к этому процессу присоединился «Воронежский завод стальных труб», собственником которого является московское ООО «Металлстандарт».

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#Юлия Истомина#Детсад#Проект#Тепловая компания#Капитальный ремонт#Город#Новости#Омск
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