В Екатеринбурге может стать банкротом выпускающее таблетки «от радиации» предприятие

Иском о банкротстве НПП «Эксорб» был подан в арбитражный суд конкурсным кредитором Алексеем Герасимовым. Предприятие задолжало 3,4 миллиона рублей. Ранее оно по решению суда должно было отдать долг кредитору, одновременно и совладельцу предприятия — у него 25 процентов акций компании. По мнению директора предприятия Виктора Ремеза, кредитор таким образом пытается забрать в свои руки все предприятие.