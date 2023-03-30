В Екатеринбурге может стать банкротом выпускающее таблетки «от радиации» предприятие

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Published Сегодня, 07:34
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Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на УралПолит.Ru, в результате уникальную рецептуру и права на производство могут получить иностранные фирмы.
Иском о банкротстве НПП «Эксорб» был подан в арбитражный суд конкурсным кредитором Алексеем Герасимовым. Предприятие задолжало 3,4 миллиона рублей. Ранее оно по решению суда должно было отдать долг кредитору, одновременно и совладельцу предприятия — у него 25 процентов акций компании. По мнению директора предприятия Виктора Ремеза, кредитор таким образом пытается забрать в свои руки все предприятие.
Оно - одно в стране, специализирующееся на выпуске основной составляющей препарата «Ферроцин», позволяющего значительно уменьшить радиационное заражение человека и животных. Его применяли, когда ликвидировалась авария на Чернобыльской АЭС.
Хотя его аналоги производят в Германии и США, но они заметно дороже и обладают побочными эффектами.