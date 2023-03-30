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Студсовет МФТИ требует отменить обязательное изучение китайского языка

29 марта 2023, 21:22
Студенческий совет Московского физико-технического института (МФТИ) начал сбор подписей под петицией, которая требует отменить обязательное изучение китайского языка в вузе.

В документе, который адресован ректору учебного заведения, говорится, что студенты должны иметь возможность выбирать между английским, китайским или испанским. Об этом пишет RTVI.com.

Авторы петиции считают, что вуз должен давать студентам возможность самостоятельно выбирать свою образовательную траекторию, исходя из их карьерных планов. В обращении также отмечается необходимость качественного преподавания иностранных языков в университете.

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