Студсовет МФТИ требует отменить обязательное изучение китайского языка

Posted Сегодня, 21:22
Published Сегодня, 21:22
Modified Сегодня, 21:24
Updated Сегодня, 21:24
В документе, который адресован ректору учебного заведения, говорится, что студенты должны иметь возможность выбирать между английским, китайским или испанским. Об этом пишет RTVI.com.
Авторы петиции считают, что вуз должен давать студентам возможность самостоятельно выбирать свою образовательную траекторию, исходя из их карьерных планов. В обращении также отмечается необходимость качественного преподавания иностранных языков в университете.