Сразу на нескольких предприятиях «Омского бекона» сменились директора

Отметим, что Николай Букулит еще в 2001 году пришел работать в ОАО «Омский бекон». Кроме того, он успел потрудиться в ООО «Альтаир-Агро» в Алтайском крае и ООО «СХК» в Саратовской области. В 2015 году Букулита избрали депутатом Совета Лузинского сельского поселения. У Людмилы Воробьевой ранее был опыт руководства ООО «Абсолют-Агро» в Тюменской области.