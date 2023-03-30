Сразу на нескольких предприятиях «Омского бекона» сменились директора

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Кадровые перестановки произошли в составе АО «Омский бекон». Городу55 стало известно, что на предприятиях в Калачинске и Лузино 29 марта 2023 года назначили новых директоров.
С августа 2022 года на обоих предприятиях была управляющая компания ООО «Продо Омский Бекон», который ранее возглавлял Сергей Пимонов. Он, кстати, тоже ушел в отставку 29 марта. Его место в компании заняла Елена Крыштопик. Сам Пимонов, по словам нашего инсайдера, уехал в Москву на другую работу.
Теперь же на предприятиях новыми руководителями являются Николай Букулит (Лузино) и Людмила Воробьева (Калачинск). Оба приступили к своим обязанностям 29 марта.
Отметим, что Николай Букулит еще в 2001 году пришел работать в ОАО «Омский бекон». Кроме того, он успел потрудиться в ООО «Альтаир-Агро» в Алтайском крае и ООО «СХК» в Саратовской области. В 2015 году Букулита избрали депутатом Совета Лузинского сельского поселения. У Людмилы Воробьевой ранее был опыт руководства ООО «Абсолют-Агро» в Тюменской области.
Отметим, что у одноименных предприятий АО «Омский бекон» разная специализация. Компания с локацией в селе Лузино занимается производством свинины. Другое предприятие с местом расположения в Калачинске специализируется на производстве колбасной продукции и полуфабрикатов.