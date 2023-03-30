Россиянам продлили срок погашения просроченных кредитов

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Как передает Общественная служба новостей со ссылкой на НАПКА, в прошлом году заемщикам понадобилось гораздо больше времени, чтобы погасить задолженности по кредитам.
Напомним, что срок погашения просроченных займов за 2021 год составлял 1 год 10 месяцев. За 2022 год этот период продлили на 5 месяцев, то есть до 2 лет 3 месяцев. Для клиентов, которые оформляли займы в микрофинансовых организациях (МФО), период погашения увеличился на 1 месяц и превысил 1,5 года.
Следует отметить, что за последние 5 лет этот показатель является самым высоким. Впервые с 2018 года средний размер взноса по кредиту за аналогичный период достиг минимальных показателей. Для заемщиков МФО он составил менее 1500 рублей, для заемщиков банков – менее 4000 рублей.
Это связано с тем, что коллекторы стали более гибко подходить к вопросам погашения задолженностей и составлять оптимальный график платежей для клиентов с учетом трудной финансовой ситуации.