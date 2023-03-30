Россиянам продлили срок погашения просроченных кредитов

Напомним, что срок погашения просроченных займов за 2021 год составлял 1 год 10 месяцев. За 2022 год этот период продлили на 5 месяцев, то есть до 2 лет 3 месяцев. Для клиентов, которые оформляли займы в микрофинансовых организациях (МФО), период погашения увеличился на 1 месяц и превысил 1,5 года.