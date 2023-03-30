Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Работаем до обеда. Омичи согласились на сокращение рабочей недели до 36 часов

30 марта 2023, 09:18
Фото: Город55
иллюстрация

Большинство омичей поддержали идею сократить рабочую неделю

Женщины чаще мужчин поддерживают идею сокращения рабочей недели — 78% и 72% соответственно.

В Омске только 11% омичей выступили против сокращения рабочей недели до 36 часов. Об этом сообщили аналитики SuperJob. Опрос проводили с 28 по 29 марта. Для голосования выбрали сотрудников, которые работают по графику 5-дневной рабочей недели.

Сократить рабочую неделю предложили в Комитете Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Уточним, что график с понедельника по четверг остается прежним, а вот в пятницу уже сокращенный день до обеда.

76% опрошенных выступили за идею сокращения, 11% — против. 70% убеждены, что сокращение часов не повлияет на объем выполняемой работы. А 18% убеждены, что не успеют выполнить стандартную работу за 36 часов.

Отметим, что инициативу поддержали больше женщины.

Переписки и онлайн-шопинг. Что отвлекает омичей от работы
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Исследования#Работа#Общество#Город#Госдума#Новости#Омск#Омская область#Россия
Подпишитесь
Виталий Хоценко дал первое интервью омскому СМИ
Сегодня, 08:31
Важно. Путин принял отставку главы Омской области Буркова
Вчера, 14:46
«Готов свернуть горы». Политологи высказались о назначении Виталия Хоценко
Сегодня, 10:51
Полпред в СФО Серышев представит омскому правительству нового губернатора Хоценко
Сегодня, 09:28
«В пятницу приступаем к работе». Врио губернатора Омской области рассказал о планах
Сегодня, 02:28
Леонид Полежаев прокомментировал назначение Хоценко врио главы Омской области
Сегодня, 10:55