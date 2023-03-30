Работаем до обеда. Омичи согласились на сокращение рабочей недели до 36 часов

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В Омске только 11% омичей выступили против сокращения рабочей недели до 36 часов. Об этом сообщили аналитики SuperJob. Опрос проводили с 28 по 29 марта. Для голосования выбрали сотрудников, которые работают по графику 5-дневной рабочей недели.
Сократить рабочую неделю предложили в Комитете Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Уточним, что график с понедельника по четверг остается прежним, а вот в пятницу уже сокращенный день до обеда.
76% опрошенных выступили за идею сокращения, 11% — против. 70% убеждены, что сокращение часов не повлияет на объем выполняемой работы. А 18% убеждены, что не успеют выполнить стандартную работу за 36 часов.
Отметим, что инициативу поддержали больше женщины.