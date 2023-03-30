Омичей предупредили о перекрытии улицы Рождественского по субботам для ярмарки

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Госавтоинспекция Омской области сообщает, что 1, 8, 15, 22, 29 апреля на участке от здания 6 корпус 2 до здания 6 корпус 5 по улице Рождественского будет прекращено движение.
Уточним, что перекрывать улицу будут с 8 утра и до 4 часов дня. Вдобавок запретят парковую для всех видов транспорта.
Водителей просят обращать внимание на временные дорожные знаки и информационные щиты.
Напомним, что по субботней ярмарке можно передвигаться только пешком. Однако ее можно объехать вдоль жилых домов и детского садика — между улицей Серова и Всеволода Иванова.