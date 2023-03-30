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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Омичей предупредили о перекрытии улицы Рождественского по субботам для ярмарки

30 марта 2023, 15:02
Фото: Город55
иллюстрация
Каждую субботу апреля с 8 утра и до 4 часов дня будут перекрывать улицу.

Госавтоинспекция Омской области сообщает, что 1, 8, 15, 22, 29 апреля на участке от здания 6 корпус 2 до здания 6 корпус 5 по улице Рождественского будет прекращено движение.

Уточним, что перекрывать улицу будут с 8 утра и до 4 часов дня. Вдобавок запретят парковую для всех видов транспорта.

Водителей просят обращать внимание на временные дорожные знаки и информационные щиты.

Напомним, что по субботней ярмарке можно передвигаться только пешком. Однако ее можно объехать вдоль жилых домов и детского садика — между улицей Серова и Всеволода Иванова.

Фото: Госавтоинспекция Омской области
Отдельное предупреждение. Омичам не позволят проезжать через ярмарку
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#Ксения Карагодина#Перекрытие#Перекрытие дорог#Перекрытие улиц#Ярмарка#Общество#Город#Дороги#Перекрытые дороги#Новости#Омск#Омская область
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