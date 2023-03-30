«Невозможно добраться на работу». Омичи массово жалуются на новый знак в центре

В сторону центра повесили новый знак: 5.15.1 «Направления движения по полосам». Со вчерашнего дня с крайней левой полосы можно было ехать и прямо и налево одновременно, а с правой — только прямо. Также закрыли секцию на светофоре, которая регулировала левый поворот с Герцена в сторону моста на Фрунзе.