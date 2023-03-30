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Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

«Невозможно добраться на работу». Омичи массово жалуются на новый знак в центре

30 марта 2023, 10:19
Фото: пресс-служба департамента транспорта омской мэрии

Новая схема движения на одном из центральных перекрестков Омска обернулась кошмаром

Один из самых загруженных перекрестков Омска превратился в пытку. Пробки тянутся несколько остановок вне зависимости от часа-пик. Вчера там изменили схему движения.

Вчера на перекрестке Фрунзе — Герцена поменяли схему движения. Изменения внесли для того, чтобы снизить плотность заторов на ул. Герцена при движении транспорта со стороны «Амура».

В сторону центра повесили новый знак: 5.15.1 «Направления движения по полосам». Со вчерашнего дня с крайней левой полосы можно было ехать и прямо и налево одновременно, а с правой — только прямо. Также закрыли секцию на светофоре, которая регулировала левый поворот с Герцена в сторону моста на Фрунзе.

Город55 на следующий же день после нововведений получил «горячие» отзывы на ситуацию с перекрестком. Омичам новая схема явно не пришлась по душе.

«Доброе утро. Это крик о помощи от многих омичей, во всяком случае, тех, кто едет утром на работу из Амурского поселка в сторону центра или левого берега. Вопрос — кто придумал изменить работу светофора на Фрунзе, у администрации? Около часа стоим в пробке, еще даже не доехали до Флагмана. Все опаздывают на работу. Помогите!», — обратилась в редакцию омичка.

Чтобы собрать больше мнений, мы дополнительно обратились за комментарием к людям, которые каждый день проезжают через этот перекресток на работу.

«Утром даже Фрунзенский мост стоял», — поделилась автолюбительница. Другая омичка, которая пользуется общественным транспортом, рассказала: — «Вчера в 17:30 пробка была от самой 7-й Северной. Быстрее было оттуда до Флагмана пешком дойти. Сегодня встали у Агрегатного завода в 10:40, хотя обычно к этому времени пробок уже нет. Опоздала на работу. Позавчера в 9 утра и то, лучше было», — прокомментировала девушка.
В Омске на одном из самых загруженных перекрестков поменяли схему движения
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#Дарья Зыкова#Омск#Дороги#Дептранс#Мэрия#Дорожное движение#Пробки#Жалобы#Общество#Город#Происшествия#Новости
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