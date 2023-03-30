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Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

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Updated Сегодня, 11:33

Нашли по горячим следам. В Омской области 15-летний подросток украл овец

30 марта 2023, 11:29
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области подросток вместе с взрослым подельником украл 4-х овец

Похищенных овец продолжают искать.

УМВД России по Омской области сообщает, что в Павлоградском районе по горячим следам нашли похитителей 4-х овец из загона частного домовладения. Ими оказались житель районного центра и местный 15-летний подросток. Ущерб составил — 36 тысяч рублей.

В полицию обратился сельчанин, который не досчитался животных. Вдобавок он нашел на прилегающей к дому территории ножницы и остатки веревки. Оказалось, что это похитители связывали ноги похищенным овцам.

Фото: УМВД России по Омской области

Подозреваемых задержали в тот же день. Выяснилось, что 32-летний мужчина накануне вместе с потерпевшим гостил у его родственника. А вечером, когда все разошлись, он проходил мимо дома потерпевшего и решил его обокрасть.

За помощью он обратился к знакомому подростку. Кстати, школьник узнал о незаконности этих действий уже в процессе хищения. По итогу они вместе погрузили овец в автомобиль, увезли и продали омичу за 10 тысяч рублей.

«Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ „Кража“. Ранее оба фигуранта уже привлекались к уголовной ответственности по указанной статье, старший — трижды, младший — однократно», — уточнили в полиции.

Отметим, что похищенные овцы пока не найдены.

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#Ксения Карагодина#Кража#Животные#Общество#Город#Происшествия#Уголовное дело#Полиция#Новости#Омск#Омская область
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