Нашли по горячим следам. В Омской области 15-летний подросток украл овец

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
УМВД России по Омской области сообщает, что в Павлоградском районе по горячим следам нашли похитителей 4-х овец из загона частного домовладения. Ими оказались житель районного центра и местный 15-летний подросток. Ущерб составил — 36 тысяч рублей.
В полицию обратился сельчанин, который не досчитался животных. Вдобавок он нашел на прилегающей к дому территории ножницы и остатки веревки. Оказалось, что это похитители связывали ноги похищенным овцам.
Подозреваемых задержали в тот же день. Выяснилось, что 32-летний мужчина накануне вместе с потерпевшим гостил у его родственника. А вечером, когда все разошлись, он проходил мимо дома потерпевшего и решил его обокрасть.
За помощью он обратился к знакомому подростку. Кстати, школьник узнал о незаконности этих действий уже в процессе хищения. По итогу они вместе погрузили овец в автомобиль, увезли и продали омичу за 10 тысяч рублей.
«Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ „Кража“. Ранее оба фигуранта уже привлекались к уголовной ответственности по указанной статье, старший — трижды, младший — однократно», — уточнили в полиции.
Отметим, что похищенные овцы пока не найдены.