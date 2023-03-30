Нашли по горячим следам. В Омской области 15-летний подросток украл овец

Подозреваемых задержали в тот же день. Выяснилось, что 32-летний мужчина накануне вместе с потерпевшим гостил у его родственника. А вечером, когда все разошлись, он проходил мимо дома потерпевшего и решил его обокрасть.



За помощью он обратился к знакомому подростку. Кстати, школьник узнал о незаконности этих действий уже в процессе хищения. По итогу они вместе погрузили овец в автомобиль, увезли и продали омичу за 10 тысяч рублей.