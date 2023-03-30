На Среднем Урале взорвался газопровод «Ямбург-Елец 1»

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
По словам очевидцев, полыхающий газопровод можно было наблюдать с расстояния нескольких десятков километров. Оставшийся газ выгорал из трубы, передает Общественная служба новостей.
С сильными пожарами сейчас приходится бороться и Приморскому краю. В течение последних суток площадь природных возгораний в Приморье увеличилась пятикратно и достигла более 1000 гектаров. Об этом сообщили представители регионального Министерства ГО и ЧС.