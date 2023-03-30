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Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

На Среднем Урале взорвался газопровод «Ямбург-Елец 1»

30 марта 2023, 07:34
Авария произошла на территории Свердловской области. Магистральный газопровод «Ямбург-Елец 1» взорвался в поселке Пелым. Причиной пожара стала разгерметизация.

По словам очевидцев, полыхающий газопровод можно было наблюдать с расстояния нескольких десятков километров. Оставшийся газ выгорал из трубы, передает Общественная служба новостей.

С сильными пожарами сейчас приходится бороться и Приморскому краю.  В течение последних суток площадь природных возгораний в Приморье увеличилась пятикратно и достигла более 1000 гектаров. Об этом сообщили представители регионального Министерства ГО и ЧС.

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