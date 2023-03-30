На омском молочном заводе установили мемориальную доску в честь погибшего на СВО

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
В сообществе «Лужайкино — молочные продукты» администрация завода «МилкОм» рассказала о своей потере. В зоне СВО 19 октября 2022 года погиб их коллега — 30-летний Олег Коваленко.
Мужчина пришел работать на завод после армии. Сначала грузчиком, потом — старшим комплектовщиком. Из-за ответственного подхода к работе ему предложили стать оператором на производстве творога. Олег освоил и эту работу.
«Он был замечательным коллегой и стал профессионалом в нашей компании.
Боль от потери замечательно человека, коллеги, не утихает до сих пор… Спокойный, скромный, симпатичный, улыбчивый, ответственный парень, именно таким он останется в нашей памяти и сердцах. Чтобы сохранить память о герое, руководство компании приняло решение установить мемориальную доску на здании, где совсем недавно работал Олег. Мы будем помнить», — сообщили в администрации завода.
Редакция выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Олега Коваленко.