МТС объявила о масштабном ребрендинге и показала новый логотип

Теперь основа фирменного стиля МТС — это динамический и гибкий логотип, который вмещает в себя все продукты и становится фундаментом для визуальной системы, а его левый угол остается свободным для брендинга отдельных сервисов. Красный цвет МТС — главный узнаваемый элемент бренда — сохранился, но к нему добавились более разнообразные цветовые решения.