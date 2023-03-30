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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

МТС объявила о масштабном ребрендинге и показала новый логотип

30 марта 2023, 10:25
Фото: МТС
Бренд МТС обновил логотип и визуальный язык в целом. У отдельных продуктов теперь будет своя айдентика.

«МТС взяла курс на формирование цифровой экосистемы и начала активно запускать новые продукты с 2019 года. Два года назад началась активная трансформация компании в сторону ИТ, изменились многие процессы внутри: вырос штат ИТ-специалистов, расширились продуктовые команды, сократилась бюрократия, изменились корпоративные ценности.

Ребрендинг стал логичным продолжением больших изменений в бизнесе, философии бренда и внутренней культуре. Мы поняли, что монолитный бренд больше не работает — не дает нужной гибкости и не решает всех задач разных сервисов.

Бизнесу стало тесно в существовавшем бренде. Поэтому в новой архитектуре бренд МТС трансформировался из монолитного в гибридный, была разработана система брендинга с множеством визуальных стилей внутри — для крупных бизнес-направлений и продуктов были созданы саббренды со своей яркой идентичностью и узнаваемым стилем, но с заметной преемственностью к материнскому бренду.

Нам важно было, чтобы люди увидели экосистему МТС разной, а у отдельных сервисов появилась возможность выглядеть органично в своей категории и строить свою коммуникацию с клиентом», — прокомментировал президент МТС Вячеслав Николаев.

Теперь основа фирменного стиля МТС — это динамический и гибкий логотип, который вмещает в себя все продукты и становится фундаментом для визуальной системы, а его левый угол остается свободным для брендинга отдельных сервисов. Красный цвет МТС — главный узнаваемый элемент бренда — сохранился, но к нему добавились более разнообразные цветовые решения.

В создании новой бренд-платформы МТС помогали агентства Signal (part of ONY) и BBDO MOSCOW. Над новым концептом айдентики также работали два агентства — UtterDesign и ONY.

Процесс внедрения новой айдентики будет постепенным. Первыми поменяются цифровые продукты и интернет-сайты, вывески и оформление офисов и магазинов будут заменяться постепенно в течение нескольких лет по мере износа старых конструкций.

#Видео#Ольга Акамова
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