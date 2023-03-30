Москалькова предлагает выдавать паспорта РФ за рубежом

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Действующее в России законодательство предусматривает, что постоянно проживающему за границей гражданину для получения паспорта необходимо прибыть в страну. Омбудсмен акцентировала внимание на том, что это непросто из-за нарушений логистики. Кроме того, речь идет о финансовой стороне вопроса, пишут корреспонденты 360tv.ru. Москалькова заявила, что предложение направлено в МИД и МВД.
«Чтобы рассмотреть вопрос, там, непосредственно в наших консульствах, давать возможность получить паспорт», — подчеркнула омбудсмен.
Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в РФ внесла в Госдуму законопроект о внесении изменений в закон о гражданстве. Поправками предусмотрено предоставление гражданства РФ детям, родившимся за рубежом, если один из родителей — россиянин. Авторы идеи предложили ввести отмену необходимости подачи нотариально заверенного согласия родителя-иностранца на получение ребенком российского гражданства, резюмировала Москалькова.