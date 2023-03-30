Москалькова предлагает выдавать паспорта РФ за рубежом

Действующее в России законодательство предусматривает, что постоянно проживающему за границей гражданину для получения паспорта необходимо прибыть в страну. Омбудсмен акцентировала внимание на том, что это непросто из-за нарушений логистики. Кроме того, речь идет о финансовой стороне вопроса, пишут корреспонденты 360tv.ru. Москалькова заявила, что предложение направлено в МИД и МВД.