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Москалькова предлагает выдавать паспорта РФ за рубежом

30 марта 2023, 06:57
Паспорта РФ могут начать выдавать в представительствах за рубежом. Инициатива принадлежит уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.

Действующее в России законодательство предусматривает, что постоянно проживающему за границей гражданину для получения паспорта необходимо прибыть в страну. Омбудсмен акцентировала внимание на том, что это непросто из-за нарушений логистики. Кроме того, речь идет о финансовой стороне вопроса, пишут корреспонденты 360tv.ru. Москалькова заявила, что предложение направлено в МИД и МВД.

«Чтобы рассмотреть вопрос, там, непосредственно в наших консульствах, давать возможность получить паспорт», — подчеркнула омбудсмен.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в РФ внесла в Госдуму законопроект о внесении изменений в закон о гражданстве. Поправками предусмотрено предоставление гражданства РФ детям, родившимся за рубежом, если один из родителей — россиянин. Авторы идеи предложили ввести отмену необходимости подачи нотариально заверенного согласия родителя-иностранца на получение ребенком российского гражданства, резюмировала Москалькова.

#Общество
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