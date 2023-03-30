Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Квартирный вопрос. В Омске мать и дочь добивались ключей от квартиры через приставов

30 марта 2023, 09:55
Фото: Пресс-служба УФССП Омской области

В Омске женщина не хотела делиться квартирой с другими собственниками

Женщина с ребенком получила в дар часть квартиры на Левобережье. Но получить ключи смогла только через суд и после вмешательства приставов.

Пресс-служба ГУФССП Омской области сообщила, что приставам удалось помочь женщине с ребенком. Семья столкнулась с «квартирным вопросом».

Мать несовершеннолетней девочки получила в дар часть квартиры на Левобережье Омска. Но это не понравилось еще одной собственнице. В суде она попыталась оспорить права «оппонентки», апеллируя к тому, что в помещении нет комнаты, которая соответствовала бы доле новых собственников. Сама она в квартире не жила и собиралась ее продать.

Суд требования не поддержал. К тому же, на момент слушания у женщины с ребенком не было собственного постоянного места жительства, они планировали жить в этой квартире.

По итогу право на изолированную комнату сохранили за новыми владельцами, у прежней хозяйки также осталась жилая комната. Коридор, кухня, ванная, туалет и шкаф суд определил в совместное пользование.

Но прежняя владелица не торопилась исполнять решение суда. Мать и дочь вынуждены были обратиться к приставам в отдел Кировского округа. Судебный пристав уведомил женщину о возбуждении исполнительного производства, предупредил о том, что неисполнение требований суда может обернуться множеством штрафных санкций: взысканием исполнительских сборов и привлечением к административной ответственности. Женщине пришлось вручить ключи от квартиры новым соседям.

Приставы вмешались в «квартирный вопрос». Омичка не оформила на ребенка часть жилья
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Приставы#Жилье#Недвижимость#Помощь#Собственники#Новости#Омск#Общество#Город#Суд#Дети
Подпишитесь
Виталий Хоценко дал первое интервью омскому СМИ
Сегодня, 08:31
Важно. Путин принял отставку главы Омской области Буркова
Вчера, 14:46
«Готов свернуть горы». Политологи высказались о назначении Виталия Хоценко
Сегодня, 10:51
Полпред в СФО Серышев представит омскому правительству нового губернатора Хоценко
Сегодня, 09:28
«В пятницу приступаем к работе». Врио губернатора Омской области рассказал о планах
Сегодня, 02:28
Леонид Полежаев прокомментировал назначение Хоценко врио главы Омской области
Сегодня, 10:55