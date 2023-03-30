Квартирный вопрос. В Омске мать и дочь добивались ключей от квартиры через приставов

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Пресс-служба ГУФССП Омской области сообщила, что приставам удалось помочь женщине с ребенком. Семья столкнулась с «квартирным вопросом».
Мать несовершеннолетней девочки получила в дар часть квартиры на Левобережье Омска. Но это не понравилось еще одной собственнице. В суде она попыталась оспорить права «оппонентки», апеллируя к тому, что в помещении нет комнаты, которая соответствовала бы доле новых собственников. Сама она в квартире не жила и собиралась ее продать.
Суд требования не поддержал. К тому же, на момент слушания у женщины с ребенком не было собственного постоянного места жительства, они планировали жить в этой квартире.
По итогу право на изолированную комнату сохранили за новыми владельцами, у прежней хозяйки также осталась жилая комната. Коридор, кухня, ванная, туалет и шкаф суд определил в совместное пользование.
Но прежняя владелица не торопилась исполнять решение суда. Мать и дочь вынуждены были обратиться к приставам в отдел Кировского округа. Судебный пристав уведомил женщину о возбуждении исполнительного производства, предупредил о том, что неисполнение требований суда может обернуться множеством штрафных санкций: взысканием исполнительских сборов и привлечением к административной ответственности. Женщине пришлось вручить ключи от квартиры новым соседям.