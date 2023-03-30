Квартирный вопрос. В Омске мать и дочь добивались ключей от квартиры через приставов

Мать несовершеннолетней девочки получила в дар часть квартиры на Левобережье Омска. Но это не понравилось еще одной собственнице. В суде она попыталась оспорить права «оппонентки», апеллируя к тому, что в помещении нет комнаты, которая соответствовала бы доле новых собственников. Сама она в квартире не жила и собиралась ее продать.