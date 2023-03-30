Кругом вода. Омичи сообщили о затопленных дорогах в Азово

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Читатели Города55 рассказали о плачевной ситуации в селе Азово. Из-за паводка на местных дорогах невозможно передвигаться. Омич Иван Дудкин поделился видео с затопленным населенным пунктом.
«Перекресток улицы Дорожная и улицы Саратовская. Не проехать вообще никак, вода не уходит из кюветов. Трубы никакой нет. Что-то ушло в лес и все. Ближайший выезд до улицы 17 февраля, туда тоже ни пройти ни проехать», — сообщил Иван.
Местные жители просят чиновников обратить внимание на ситуацию в поселке.
Ранее читатели Города55 сообщали, что в районе улицы Волгоградской между жилыми домами и гаражным кооперативом из-за воды трудно не только пройти, но и проехать. Со слов местных жителей, коммунальные службы два дня откачивали воду на затопленном участке.