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Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

Кругом вода. Омичи сообщили о затопленных дорогах в Азово

30 марта 2023, 04:28
Фото: 1MI
Иллюстрация

В поселке Азово Омской области несколько улиц ушли под воду

Местные жители просят чиновников обратить внимание на ситуацию в поселке.

Читатели Города55 рассказали о плачевной ситуации в селе Азово. Из-за паводка на местных дорогах невозможно передвигаться. Омич Иван Дудкин поделился видео с затопленным населенным пунктом.

«Перекресток улицы Дорожная и улицы Саратовская. Не проехать вообще никак, вода не уходит из кюветов. Трубы никакой нет. Что-то ушло в лес и все. Ближайший выезд до улицы 17 февраля, туда тоже ни пройти ни проехать», — сообщил Иван.

Местные жители просят чиновников обратить внимание на ситуацию в поселке.

Ранее читатели Города55 сообщали, что в районе улицы Волгоградской между жилыми домами и гаражным кооперативом из-за воды трудно не только пройти, но и проехать. Со слов местных жителей, коммунальные службы два дня откачивали воду на затопленном участке.

Ни пройти ни проехать. Омичи сообщили о затопленной улице Волгоградской
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#Евгений Игишев#Омск#Подтопление#Потоп#Азово#Общество#Происшествия#Азовский район#Видео
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