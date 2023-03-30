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Published Сегодня, 09:54

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Капитан «Авангарда» Шарипзянов рискует пропустить первые игры финала с «Ак Барсом»

30 марта 2023, 09:54
Фото: ХК Авангард
Дамир Шарипзянов и Семен Чистяков
Защитник «ястребов» все еще находится в списке травмированных и не выходит на лед на тренировках.

В четверг, 30 марта, на G-Drive Арены прошла открытая тренировка омского «Авангарда» перед стартом финальной серии плей-офф Восточной конференции с казанским «Ак Барсом».

Поддержать любимую команду пришло рекордное количество болельщиков, которые не увидели на льду капитана «ястребов» Дамира Шарипзянова и защитника Семена Чистякова. О состоянии игроков и об их шансах сыграть в финали высказался главный тренер команды Михаил Кравец.

«Дамир Шарипзянов все еще в списке травмированных, потому и его не было на тренировке, а Семен Чистяков приболел, но мы надеемся, что и один и другой восстановятся и сыграют в этом круге», — считает Кравец.
Михаил Кравец
Фото: Город55

Между тем, защитник «Авангарда» Антон Белов вскользь намекнул, что первые игры, возможно, придется начинать без капитана.

«Вся команда, все ребята готовы к первой игре и без Дамира, но я уверен, что в этой серии он точно еще сыграет», — предположил Белов.

Напомним, в последнем полуфинальном матче с магнитогорским «Металлургом», который закончился победой омичей со счетом 4:1, Шарипзянов получил глубокий порез от конька Павла Акользина и был доставлен в больницу, где ему зашивали рану.

Омский «Авангард» спокойно обыграл «Металлург» и вышел в финал конференции
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#Василий Попов#Авангард#ХК Авангард#Хоккей#КХЛ#Ак Барс#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия#Казань#Дамир Шарипзянов#Михаил Кравец#Антон Белов
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