Капитан «Авангарда» Шарипзянов рискует пропустить первые игры финала с «Ак Барсом»

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 09:56
В четверг, 30 марта, на G-Drive Арены прошла открытая тренировка омского «Авангарда» перед стартом финальной серии плей-офф Восточной конференции с казанским «Ак Барсом».
Поддержать любимую команду пришло рекордное количество болельщиков, которые не увидели на льду капитана «ястребов» Дамира Шарипзянова и защитника Семена Чистякова. О состоянии игроков и об их шансах сыграть в финали высказался главный тренер команды Михаил Кравец.
«Дамир Шарипзянов все еще в списке травмированных, потому и его не было на тренировке, а Семен Чистяков приболел, но мы надеемся, что и один и другой восстановятся и сыграют в этом круге», — считает Кравец.
Между тем, защитник «Авангарда» Антон Белов вскользь намекнул, что первые игры, возможно, придется начинать без капитана.
«Вся команда, все ребята готовы к первой игре и без Дамира, но я уверен, что в этой серии он точно еще сыграет», — предположил Белов.
Напомним, в последнем полуфинальном матче с магнитогорским «Металлургом», который закончился победой омичей со счетом 4:1, Шарипзянов получил глубокий порез от конька Павла Акользина и был доставлен в больницу, где ему зашивали рану.