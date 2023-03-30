Главный тренер омского «Авангарда» рассказал, как победить в «войне» с «Ак Барсом»

В субботу, 1 апреля, в Казани стартует финальная серия плей-офф Кубка Гагарина Восточной конференции между омским «Авангардом» и местным «Ак Барсом». Сегодня «ястребы» провели открытую тренировку, после которой главный тренер команды Михаил Кравец высказался о сопернике, о предстоящих играх и том, что нужно делать для прохода в следующий раунд.