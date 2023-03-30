Главный тренер омского «Авангарда» рассказал, как победить в «войне» с «Ак Барсом»

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
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В субботу, 1 апреля, в Казани стартует финальная серия плей-офф Кубка Гагарина Восточной конференции между омским «Авангардом» и местным «Ак Барсом». Сегодня «ястребы» провели открытую тренировку, после которой главный тренер команды Михаил Кравец высказался о сопернике, о предстоящих играх и том, что нужно делать для прохода в следующий раунд.
«По сопернику, я думаю, все понятно, — в регулярном чемпионате занял первое место в конференции и вполне уверенно прошел два круга плей-офф. У них много игроков с хорошим мастерством и опытом, а также отличный тренер и тренерский штаб. Поэтому нужно готовиться к очень и очень серьезной борьбе, а чтобы выиграть потребуется много усилий. Считаю, что преимущества нет ни у кого, — на лед выйдут 2 хорошие и ровные команды, и главенствующее значение в этой серии будет иметь самоотдача ребят», — уверен Кравец.
Оценил наставник «ястребов» и агрессивную игру казанцев, и судейство, и высказывания форварда «Ак Барса Никиты Дыняка, назвавшего предстоящую серию «войной».
«Насколько мы готовы к наглой и агрессивной игре, увидим уже 1 апреля, но, естественно, все прекрасно понимаю, как они играют, и что будут делать. Поэтому нам нужно будет все начинать первыми: вступать в борьбу, не уступать, побеждать в борьбе за шайбу, не обращать внимания на судейство, а главное — самим не давать повода, - играть аккуратно и правильно. У них силовой хоккей, так и у нас предостаточно сильных ребят, которые играют в такой же хоккей. Опекать персонально, скажем, того же Радулова, нет необходимости, — нужно будет играть плотнее с любым игроком казанцев и давать им меньше времени, чтобы они смогли использовать свою технику. Словом, нам есть что противопоставить «Ак Барсу» - это команда «Авангард»», - считает главный тренер омичей.
Ранее, как сообщал Город55, наглую игру команды из Казани прокомментировал и нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк.