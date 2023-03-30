ГК «Промомед» открыла в Мордовии производство фармсубстанций на 120 рабочих мест

Открывающийся в Мордовии производственный комплекс станет одним из самых крупных в России по выпуску активных фармацевтических субстанций (АФС), так как будет производить в год около 340 тонн продукции. С конвейера будет сходить 150 видов различных субстанций. На предприятии начнут функционировать семь площадок, в том числе две по синтезу молекул для выпуска противоопухолевых препаратов. На остальных площадках начнут синтезировать молекулы для синтетических антибиотиков (кроме бета-лактамных), противовирусных и антиретровирусных препаратов, миорелаксантов.