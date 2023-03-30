ГК «Промомед» открыла в Мордовии производство фармсубстанций на 120 рабочих мест

Posted Сегодня, 18:37
Published Сегодня, 18:37
Modified Сегодня, 18:38
Updated Сегодня, 18:38
В праздничном мероприятии в режиме видео-конференц-связи выступили глава государства Владимир Путин и зампред правительства, глава Минпромторга России Денис Мантуров. Как сообщает newizv.ru, гостями также стали глава Мордовии Артем Здунов и председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый.
Открывающийся в Мордовии производственный комплекс станет одним из самых крупных в России по выпуску активных фармацевтических субстанций (АФС), так как будет производить в год около 340 тонн продукции. С конвейера будет сходить 150 видов различных субстанций. На предприятии начнут функционировать семь площадок, в том числе две по синтезу молекул для выпуска противоопухолевых препаратов. На остальных площадках начнут синтезировать молекулы для синтетических антибиотиков (кроме бета-лактамных), противовирусных и антиретровирусных препаратов, миорелаксантов.
В строительство и запуск производственного комплекса было вложено 3,7 миллиарда рублей инвестиционного капитала. Возведение предприятия с нуля заняло два года. Большая часть оборудования — отечественного производства.
Введение в эксплуатацию завода ГК «Промомед» позволит обеспечить работой более 120 жителей республики, что очень важно для региона.
Петр Белый отмечает, что создание отечественного производства АФС позволит облегчить доступ к огромному количеству инновационных молекул, поможет перестать зависеть от иностранных поставок и начать выпуск лекарств внутри страны с нуля. Председатель совета директоров ГК «Промомед» сравнил важность для России собственного синтеза АФС с освоением космоса.
Не так давно РФ примерно на 80% зависела от поставок сырья и субстанций из-за рубежа. Но открытие предприятия ГК «Промомед» позволит сделать максимально доступными для граждан высокоэффективные и безопасные лекарства. Компания уже заявила, что в ближайшем будущем займется расширением портфеля препаратов для профилактики и лечения социально значимых болезней, которые планируется выпускать на заводе из собственного сырья.
По словам Артема Здунова, запущенное сейчас производство субстанций было сопряжено с огромной предшествующей работой по разработке препаратов. Пока российские производители в некоторых случаях вынуждены пользоваться услугами зарубежных лабораторий. Однако ГК «Промомед» намерена обеспечить производству лекарств в России полную независимость. Прорабатываются возможности открытия федерального центра в Мордовии, где будет вестись работа по созданию новых лекарственных препаратов.