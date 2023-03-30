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Published Сегодня, 11:08

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Форвард омичей Грицюк о наглой игре «Ак Барса»: «У нас тоже есть, кому подраться»

30 марта 2023, 11:08
Фото: ХК авангард
Арсений Грицюк
Хоккеист уверен, что любой игрок сможет постоять за команду, так как отступать им уже некуда.

Нападающий омского «Авангарда» Арсений Грюцюк после открытой тренировки на льду G-Drive Арены высказался об агрессивной, а временами и откровенно провокационной манере игры соперника по финалу Восточной конференции казанского «Ак Барса».

«Ясно, что меня будут опекать персонально. Играли с ними в сезоне и это уже проходили. Да, у них есть такие ребята, как Воронков, Радулов и Дыняк, которые будут „лезть под кожу“, в том числе и ко мне, но это их работа, и они умеют ее делать. Однако такая вот опека меня только заводит, это подбивает на эмоции, в итоге игра получается более жесткой, да и смотреть ее намного интереснее», — считает Грицюк.

Хоккеист уверен, что без каких-то потасовок на льду в этой серии не обойдется, но все в команде готовы к такому сценарию.

«Понятно, что, возможно, придется потолкаться, однако и у нас есть, кому подраться. На такое способен любой игрок из команды, поскольку на данном этапе времени жалеть себя уже просто нет. Да, мы далеко не тафгаи, но отступать нам некуда, так что слабину не дадим. Тем более если кто-то будет в наглую лезть на наш „пятак“, или, скажем, бить вратаря, а он у нас один. Словом, никого в обиду мы не дадим», — заявил форвард омичей.
На открытой тренировке больльщики всячески поддерживали любимую команду
Фото: Город55

Напомним, омский «Авангард» в первом круге плей-офф в пяти матчах одолел новосибирскую «Сибирь». Серия завершилась со счетом 4:1 в пользу омичей. Во втором круге «ястребы» «всухую» прошли магнитогорский «Металлург» и вышли в финал Восточной конференции, где и сойдутся с «Ак Барсом». Команды стартуют 1 апреля в Казани.

Определился соперник омского «Авангарда» по финалу Восточной конференции
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#Василий Попов#Общество#Город#Авангард#Хоккей#КХЛ#Ак Барс#Новости#Омск#Омская область#Россия#Арсений Грицюк#Александр Радулов
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