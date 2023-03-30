Форвард омичей Грицюк о наглой игре «Ак Барса»: «У нас тоже есть, кому подраться»

Напомним, омский «Авангард» в первом круге плей-офф в пяти матчах одолел новосибирскую «Сибирь». Серия завершилась со счетом 4:1 в пользу омичей. Во втором круге «ястребы» «всухую» прошли магнитогорский «Металлург» и вышли в финал Восточной конференции, где и сойдутся с «Ак Барсом». Команды стартуют 1 апреля в Казани.