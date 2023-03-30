Эксперт предостерег россиян от погашения старого банковского займа за счет нового

Он также отметил, что многие берут кредит, чтобы выплатить долг по кредитной карте. И это может стать дорогой к большим проблемам — особенно, если новый займ оформляется для обслуживания процентов без покрытия основной суммы. В этом случае суммарные платежи еще больше вырастут, что, в конце концов, может привести к банкротству, подчеркнул Лавровский.