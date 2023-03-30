Эксперт предостерег россиян от погашения старого банковского займа за счет нового

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Однако в ряде случаев рефинансирование может привести к серьезным проблемам.
Если клиент банка решился на рефинансирование, специалист посоветовал оценить, как изменятся месячные платежи, чтобы это дополнительно не ухудшило его финансовое положение, пишет Pravda.Ru.
Он также отметил, что многие берут кредит, чтобы выплатить долг по кредитной карте. И это может стать дорогой к большим проблемам — особенно, если новый займ оформляется для обслуживания процентов без покрытия основной суммы. В этом случае суммарные платежи еще больше вырастут, что, в конце концов, может привести к банкротству, подчеркнул Лавровский.