Posted Сегодня, 21:16
Published Сегодня, 21:16
Modified Сегодня, 21:20
Updated Сегодня, 21:20
В интервью Pravda.Ru он также сказал, что возможность прямых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером КНР маловероятна, поскольку Киев «пляшет под музыку, которая играет из-за океана».
Виноградский отметил, что Си Цзиньпин избегает контактов с Зеленским так же, как и с президентом США Джо Байденом, блокируя его звонки.
Эксперт предположил, что китайский лидер может посетить Украину только в том случае, если Киев согласится обсудить мирный план КНР по прекращению боевых действий.