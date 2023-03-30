Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 21:16

Published Сегодня, 21:16

Modified Сегодня, 21:20

Updated Сегодня, 21:20

Эксперт: Китай показал, что вступил в стратегический союз с Россией

29 марта 2023, 21:16
По мнению китаеведа Бронислава Виноградского, Пекин ясно продемонстрировал всему миру, что вступил в долгосрочный стратегический союз с Россией.

В интервью Pravda.Ru он также сказал, что возможность прямых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером КНР маловероятна, поскольку Киев «пляшет под музыку, которая играет из-за океана».

Виноградский отметил, что Си Цзиньпин избегает контактов с Зеленским так же, как и с президентом США Джо Байденом, блокируя его звонки.

Эксперт предположил, что китайский лидер может посетить Украину только в том случае, если Киев согласится обсудить мирный план КНР по прекращению боевых действий.

Подпишитесь
Важно. Путин принял отставку главы Омской области Буркова
Сегодня, 14:46
Врио омского губернатора стал победитель конкурса "Лидеры России"
Сегодня, 16:16
Экс-помощник омского судьи Саркисян получил срок за убийство посетителя «Малибу»
Сегодня, 08:27
В Омской области начали набирать наемников в ЧВК «Вагнер» через соцсети
Сегодня, 10:37
Шкуренко и Шадрин расстались с баней «Расслабонофф»
Сегодня, 07:18
Защита и обвинение. По делу бывшего худрука «Пятого театра» пошли апелляции
Сегодня, 07:01