Денис Сафин поделился планами по развитию социальных программ в Новотроицке

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Он рассказал, что в настоящее время разрабатывается инвестиционная программа стоимостью 100 млрд рублей, рассчитанная на 5 лет. Она подразумевает не только модернизацию производственных мощностей, но и развитие городской среды, пишет 56orb.ru.
«Уральская Сталь» – градообразующее для Новотроицка предприятие. Здесь работает более 9000 человек. В ближайшие годы основной задачей будет поддержание достойных доходов для них, а также повышение комфорта и безопасности во время труда.
По словам Сафина, заработок металлургов на предприятии существенно больше среднемесячного по региону. Помимо зарплаты, имеются различные социальные выплаты, а также специальные доплаты, например на юбилеи. Кроме этого, работают различные социальные программы.
В 2022-м на производство и соцпроекты выделили более 2 млрд. 140 млн потратили на оздоровительные программы для работников и членов их семей. Ещё 200 млн направили на соцпроекты Новотроицка.
Значительные усилия прикладываются в сфере повышения квалификации сотрудников. Это можно делать бесплатно – проходя специальные курсы в учебном центре «Уральской Стали». Существует программа получения высшего образования в НИТУ НФ МИСИС. По её условиям до половины стоимости обучения компенсируется предприятием. Приходящим на стажировку выпускникам выплачивается материальная поддержка. Кроме этого, им гарантируют трудоустройство после получения диплома.
Компания принимает активное участие в создании городской социальной инфраструктуры. «Уральская Сталь» помогает строить спортивные и медицинские объекты, поддерживает образовательные учреждения. При помощи комбината в городе регулярно проводятся фестивали и другие массовые мероприятия. По словам Сафина, на предприятии много внимания уделяется спорту и здоровому образу жизни.
Не забывают здесь и о благотворительности. Помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации, оказывает и другое предприятие холдинга – Загорский трубный завод в Московской области.
Одним из ключевых направлений традиционно остаётся экология. За минувший год на различные экомероприятия на новотроицком предприятии было выделено около 300 млн рублей. Помогает сохранять природу замкнутый цикл водоснабжения. Также комбинат ежегодно утилизирует 1,5 млн тонн отходов производства.
В перспективе социальные и экологические программы получат дополнительный импульс к развитию. Реализация пятилетнего плана позволит расширить производственные мощности, увеличить ассортимент выпускаемой продукции, снизить воздействие на окружающую среду и улучшить условия труда сотрудников.