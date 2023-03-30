Бизнес-омбудсмен Потапенко прокомментировал условия ухода с рынка иностранных брендов

По сообщению Общественной службы новостей, Потапенко назвал такие условия ухода с российского рынка очень жесткими и они могут заставить задуматься других инвесторов. На сегодняшний день из тысячи четыреста иностранных компаний, имеющих в России юрлица, полностью продали активы только двести шесть предприятий. Остальные вынуждены ждать решения правительственной комиссии, которая собирается раз в три месяца и за одно заседание рассматривает не больше семи заявлений.