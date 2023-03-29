Защита и обвинение. По делу бывшего худрука «Пятого театра» пошли апелляции

Пока неясно, что представила в апелляции сторона обвинения, но отметим, что суд смягчил приговор для бывшего худрука. По этим статьям ему грозило только за взятку в особо крупном размере от 8 до 15 лет лишения свободы, а за растрату — до 10 лет колонии. Даже при самом мягком подходе путем частичного сложения наказаний могло «набежать» более 8 лет.