Защита и обвинение. По делу бывшего худрука «Пятого театра» пошли апелляции

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:01
На сайте Первомайского суда обновилась карточка дела на бывшего худрука «Пятого театра» Никиту Гриншпуна. 3 марта на решение суда подала апелляцию защита, а 6 марта — обвинение. Сегодня обе апелляции передали в Облсуд.
Адвокат Андрей Хабаров сообщил изданию «Коммерсантъ», что в жалобе просит отменить приговор для подзащитного и заявляет о необоснованности выдвинутых обвинений.
«Мы с моим подзащитным не исключали по итогам процесса иной правовой оценки его действий, но только не как хищения и взятки. Для опровержения обвинения мною были предоставлены суду достаточная совокупность допустимых и не оспоренных обвинением доказательств. Однако в приговоре суда большая часть из них не получила вообще какой-либо оценки, а выводы суда находятся в непримиримом противоречии с установленными в процессе обстоятельствами», — пояснил адвокат.
Напомним, суд признал Гриншпуна виновным по ч.4 ст. 160 УК РФ «растрата» и ч.6 ст. 290 УК РФ «получение взятки» и отправил в колонию строгого режима на 5,5 лет. Всего следствие насчитало «вознаграждений» на 4 млн рублей.
Защита апеллирует к тому, что Гриншпун сам выполнял обязанности светотехника. И «откаты» были бы больше, пригласи худрук вместо себя специалиста со стороны, чьи гонорары дороже в среднем по рынку.
«Театр скорее уменьшил свои финансовые затраты при постановке света в спектаклях Гриншпуном, но в любом случае их не увеличил», — комментирует адвокат.
Схемы с фиктивными договорами, по версии защиты, Никита Гриншпун использовал не с целью хищения, а для ухода от алиментов, чтобы сокрыть заработки.
Пока неясно, что представила в апелляции сторона обвинения, но отметим, что суд смягчил приговор для бывшего худрука. По этим статьям ему грозило только за взятку в особо крупном размере от 8 до 15 лет лишения свободы, а за растрату — до 10 лет колонии. Даже при самом мягком подходе путем частичного сложения наказаний могло «набежать» более 8 лет.