Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Региональный материнский капитал (РМК) — целевая выплата, предоставляется областными министерствами соцзащиты. Такая мера поддержки предоставляется более чем в 70 субъектах России. Суммы могут составлять от 68 до 500 тысяч.
Региональный материнский капитал, как и федеральный, был введен для оказания помощи семьям, где воспитываются дети. Помимо этого, местные выплаты предоставляются для стимулирования рождаемости.
Получить социальную выплату можно при рождении или усыновлении ребенка. Меры социальной поддержки положены гражданам РФ, которые стали родителями третьего и последующего ребенка.
Получить капитал можно только при условии, что ранее граждане не воспользовались правом получения регионального маткапитала. Ребенок должен быть рожден после 1 января 2011 года.
Областной капитал может быть предоставлен на основании сертификата, выдаваемого органами социальной защиты.
Сумма выплаты для жителей Омска и других населенных пунктов Омской области составляет 138 266,57 рубля в 2023 году. Эту сумму впоследствии можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей или покупку медицинских услуг, например в виде помощи в адаптации ребенка-инвалида (более подробно об этом далее).
Чтобы оформить региональный материнский капитал, нужно обратиться омский МФЦ или уточнить информацию на странице госуслуг. В многофункциональном центре можно получить наиболее подробные сведения об оформлении материальной помощи.
Для оформления регионального материнского капитала через портал «Госуслуги» необходимо выполнить такие действия:
При появлении вопросов рекомендуется обращаться за консультацией в отдел социальной защиты населения вашего муниципального образования. Помимо этого, можно задать свой вопрос на сайте «Госуслуги» в разделе «Помощь».
Для оформления регионального материнского капитала через МФЦ рекомендовано выполнить такие действия:
Рекомендуется предварительно уточнить информацию в МФЦ или в отделе социальной защиты населения вашего муниципального образования.
Воспользовавшись региональным материнским капиталом, можно приобрести оборудование для газификации, средства для адаптации ребенка-инвалида. Помимо этого, при помощи этих средств можно улучшить жилищные условия или вложить их в ипотечный взнос.
Региональный материнский капитал предназначен лишь для целевых трат. Жители Омской области, как и других регионов страны, не могут получить полагающуюся сумму наличными, средства можно направить исключительно на одобренные в областном законе цели.
Средства целиком или частично в Омской области можно направить на строительство и реконструкцию жилого объекта или на оплату ипотеки.
Допускается оплата некоторых образовательных услуг. Условие — наличие свидетельства о государственной аккредитации учреждения.
Кроме того, можно приобретать садовые дома, садовые, огородные участки, подключать к газовой сети жилые помещения, где проживает семья (в пределах Омской области)
Получить более подробные ответы относительно распоряжения средствами можно в местной администрации или в органах социальной защиты
Государство оказывает семьям с детьми материальную поддержку. Ниже представлены выплаты, которые предоставляются государством для оказания помощи родителям:
«Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека получат возможность за счет средств материнского капитала оформить ежемесячную выплату вне зависимости от количества детей. Это станет существенным подспорьем для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», — отметил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.