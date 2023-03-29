Сумма выплаты для жителей Омска и других населенных пунктов Омской области составляет 138 266,57 рубля в 2023 году. Эту сумму впоследствии можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей или покупку медицинских услуг, например в виде помощи в адаптации ребенка-инвалида (более подробно об этом далее).