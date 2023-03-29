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Published Сегодня, 10:20

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Updated Сегодня, 15:29

Выплата регионального материнского капитала в Омске в 2023 году

29 марта 2023, 10:20
Фото: 1MI
Выплата регионального материнского капитала в Омске в 2023 году
В Омске предоставляется региональный материнский капитал семьям, где родился третий ребенок, в качестве финансовой поддержки. Более подробно о том, как получить выплату — в нашем материале.

Что такое региональный материнский капитал?

Региональный материнский капитал (РМК) — целевая выплата, предоставляется областными министерствами соцзащиты. Такая мера поддержки предоставляется более чем в 70 субъектах России. Суммы могут составлять от 68 до 500 тысяч.

Региональный материнский капитал, как и федеральный, был введен для оказания помощи семьям, где воспитываются дети. Помимо этого, местные выплаты предоставляются для стимулирования рождаемости.

Что такое региональный материнский капитал?
Фото: 1MI

Кто может получить региональный материнский капитал в Омске?

Получить социальную выплату можно при рождении или усыновлении ребенка. Меры социальной поддержки положены гражданам РФ, которые стали родителями третьего и последующего ребенка.

Получить капитал можно только при условии, что ранее граждане не воспользовались правом получения регионального маткапитала. Ребенок должен быть рожден после 1 января 2011 года.

Областной капитал может быть предоставлен на основании сертификата, выдаваемого органами социальной защиты.

Какой размер регионального материнского капитала в Омске?

Сумма выплаты для жителей Омска и других населенных пунктов Омской области составляет 138 266,57 рубля в 2023 году. Эту сумму впоследствии можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей или покупку медицинских услуг, например в виде помощи в адаптации ребенка-инвалида (более подробно об этом далее).

Какой размер регионального материнского капитала в Омске?
Фото: 1MI

Как получить региональный материнский капитал в Омске?

Чтобы оформить региональный материнский капитал, нужно обратиться омский МФЦ или уточнить информацию на странице госуслуг. В многофункциональном центре можно получить наиболее подробные сведения об оформлении материальной помощи.

Как оформить региональный материнский капитал через «Госуслуги»?

Для оформления регионального материнского капитала через портал «Госуслуги» необходимо выполнить такие действия:

  1. Зарегистрируйтесь на портале «Госуслуги».
  2. Найдите раздел «Материнский (семейный) капитал» и выберите пункт «Оформить заявление на получение регионального материнского (семейного) капитала».
  3. Заполните форму заявления, указав свои персональные данные, данные ребенка и информацию о предыдущих выплатах материнского капитала.
  4. Приложите сканы документов, подтверждающих право на получение регионального материнского капитала. Это могут быть, например, свидетельство о рождении ребенка, паспорт матери, свидетельство о браке и другие документы, которые требуется представить в вашем регионе.
  5. Отправьте заявление на рассмотрение.
  6. После получения положительного решения вы сможете получить региональный материнский капитал.

При появлении вопросов рекомендуется обращаться за консультацией в отдел социальной защиты населения вашего муниципального образования. Помимо этого, можно задать свой вопрос на сайте «Госуслуги» в разделе «Помощь».

Как оформить региональный материнский капитал через МФЦ?

Для оформления регионального материнского капитала через МФЦ рекомендовано выполнить такие действия:

  1. Найдите ближайший к вам МФЦ и запишитесь на прием через портал «Госуслуги» или по телефону.
  2. Приходите на прием в МФЦ в назначенное время, имея при себе документы, необходимые для получения регионального материнского капитала.
  3. Обратитесь к специалисту МФЦ и сообщите, что вы хотите оформить региональный материнский капитал. Специалист поможет вам заполнить заявление и проверит наличие всех необходимых документов.
  4. После проверки документов специалист МФЦ поможет оформить заявление на получение регионального материнского капитала и направит его на рассмотрение.
  5. По результатам рассмотрения заявления будет принято решение о предоставлении социальной поддержки.

Рекомендуется предварительно уточнить информацию в МФЦ или в отделе социальной защиты населения вашего муниципального образования.

Как получить региональный материнский капитал в Омске?
Фото: piqsels.com

Как воспользоваться региональным маткапиталом в Омске?

Воспользовавшись региональным материнским капиталом, можно приобрести оборудование для газификации, средства для адаптации ребенка-инвалида. Помимо этого, при помощи этих средств можно улучшить жилищные условия или вложить их в ипотечный взнос.

Региональный материнский капитал предназначен лишь для целевых трат. Жители Омской области, как и других регионов страны, не могут получить полагающуюся сумму наличными, средства можно направить исключительно на одобренные в областном законе цели.

На что можно потратить региональный маткапитал?

Средства целиком или частично в Омской области можно направить на строительство и реконструкцию жилого объекта или на оплату ипотеки.

Допускается оплата некоторых образовательных услуг. Условие — наличие свидетельства о государственной аккредитации учреждения.

Кроме того, можно приобретать садовые дома, садовые, огородные участки, подключать к газовой сети жилые помещения, где проживает семья (в пределах Омской области)

Получить более подробные ответы относительно распоряжения средствами можно в местной администрации или в органах социальной защиты

На что можно потратить региональный маткапитал?
Фото: 1MI

Какие еще выплаты положены в Омске при рождении ребенка?

Государство оказывает семьям с детьми материальную поддержку. Ниже представлены выплаты, которые предоставляются государством для оказания помощи родителям:

  • единая выплата на детей — предоставляется семьям с детьми до 17 лет, беременным женщинам (выдается при условии, что среднедушевой доход ниже прожиточного минимума (ПМ) в Омске);
  • выплата из материнского капитала до трех лет — выплачивается семьям, среднедушевой доход которых не превышает 2ПМ;
  • единовременная выплата при рождении — в 2023 году сумма выплаты составляет 23 тысячи рублей;
  • федеральный маткапитал — в 2023 году сумма выплаты при рождении первого ребенка в России составляет 589,5 тысячи рублей;
  • выделение средств на ипотеку — предоставляется по программе помощи многодетным семьям, государством выделяется до 450 тысяч рублей на частичное или полное погашение займа.
«Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека получат возможность за счет средств материнского капитала оформить ежемесячную выплату вне зависимости от количества детей. Это станет существенным подспорьем для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», — отметил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.
Какие еще выплаты положены в Омске при рождении ребенка?
Фото: pxhere.com
#Омск#Омская область#Материнский капитал#Выплаты
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