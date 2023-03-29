Врио омского губернатора стал победитель конкурса "Лидеры России"

Виталий Хоценко - совсем молодой политик, 16 марта ему исполнилось 37. Он родился в украинском Днепропетровске, но еще ребенком оказался на Севере, куда отправили по службе его отца, офицера милиции. Кстати, Павел Хоценко возглавлял отдел по борьбе с организованной преступностью Ямало-Ненецкого автономного округа, а позже ушел "на гражданку" и оказался на Ставрополье, в окружении местного губернатора Владимира Владимирова (последний начинал свою политическую карьеру именно на Ямале).