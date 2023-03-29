Врио омского губернатора стал победитель конкурса "Лидеры России"

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
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Updated Сегодня, 16:16
Виталий Хоценко - совсем молодой политик, 16 марта ему исполнилось 37. Он родился в украинском Днепропетровске, но еще ребенком оказался на Севере, куда отправили по службе его отца, офицера милиции. Кстати, Павел Хоценко возглавлял отдел по борьбе с организованной преступностью Ямало-Ненецкого автономного округа, а позже ушел "на гражданку" и оказался на Ставрополье, в окружении местного губернатора Владимира Владимирова (последний начинал свою политическую карьеру именно на Ямале).
Мать Виталия Хоценко много лет проработала в структурах «Газпрома». Сам Виталий Павлович окончил факультет социологии МГУ, причем его сокурсницей была Мария Певчих - впоследствии глава отдела расследований ФБК*; позже он получил диплом Сингапурского института маркетинга по специальности «Бизнес-менеджмент».
Политическая карьера Хоценко-младшего началась в 2010 году в администрации Ямало-Ненецкого автономного округа. Хоценко руководил департаментом по науке и инновациям, был помощником и эксперт-советником первого заместителя губернатора ЯНАО, курировал промышленный, топливно-энергетический и природно-ресурсный блоки.
В 2013 году чиновник оказался вместе с отцом в Ставрополе и был назначен министром энергетики, промышленности и связи. Известно, что он прошел «школу губернаторов» (как и Бурков перед назначением в Омск), был финалистом конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов.Сразу после конкурса Хоценко перебрался в Москву и стал директором Департамента промышленной политики и проектного управления федерального Министерства промышленности и торговли.
Летом 2022 года Хоценко назначили председателем правительства Донецкой Народной Республики. Интересно, что в декабре он был рядом с Рогозиным в ресторане "Шеш-Беш", когда на того совершили покушение, и даже был ранен осколком. Именно из Донецка Хоценко направили в солнечный Омск.
Эксперты причисляют врио к группе влияния Владимира Владимирова, действующего губернатора Ставропольского края. Означает ли это, что места чиновников-варягов с Урала теперь будут занимать выходцы со Ставрополья и Ямала? Появятся ли кадры из Донецка или Хоценко провел там не настолько много времени? Ответы на эти вопросы мы можем получить в ближайшее время.