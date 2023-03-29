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Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Весна никак не прогонит зиму. В Омске к концу марта похолодает до -18 градусов

29 марта 2023, 10:02
Фото: Город55
иллюстрация

Омичей в конце марта ждет похолодание до -18 градусов

Омичей ожидает холод, который продолжит распространяться по всему региону.

В пресс-службе Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз на ближайшие три дня. В конце марта атмосферное давление будет сильно расти. Омичей ожидает холод, который продолжит распространяться по всему региону.

Завтра, 30 марта, температура ночью -5…-10°, местами до -17°. В дневное время воздух прогреется до +2°.

В пятницу, 31 марта, ветер ночью слабый, днем юго-восточный 3-8 м/с. Ночью температура -8…-13°, местами до -18°. Днем ожидается -1…+4°.

В субботу, 1 апреля, днем температура воздуха прогреется до +8°. В ночное время по-прежнему минусовая температура -5…-10°, местами до -15. Ветер юго-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с.

Март закончится без существенных осадков. Отметим, что гололедица на дорогах сохранится.

Без осадков и сильного ветра. Рабочая неделя в Омске начнется при отличной погоде
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