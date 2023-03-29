Весна никак не прогонит зиму. В Омске к концу марта похолодает до -18 градусов

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
В пресс-службе Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз на ближайшие три дня. В конце марта атмосферное давление будет сильно расти. Омичей ожидает холод, который продолжит распространяться по всему региону.
Завтра, 30 марта, температура ночью -5…-10°, местами до -17°. В дневное время воздух прогреется до +2°.
В пятницу, 31 марта, ветер ночью слабый, днем юго-восточный 3-8 м/с. Ночью температура -8…-13°, местами до -18°. Днем ожидается -1…+4°.
В субботу, 1 апреля, днем температура воздуха прогреется до +8°. В ночное время по-прежнему минусовая температура -5…-10°, местами до -15. Ветер юго-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с.
Март закончится без существенных осадков. Отметим, что гололедица на дорогах сохранится.