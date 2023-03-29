В Сибири начали готовиться к развитию нового олимпийского вида спорта

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
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Updated Сегодня, 04:34
Житель Кузбасса обратился к городским властям с предложением организовать тренировочный комплекс для олимпийского вида спорта — биатлона, сообщает портал «Сибдепо». Мужчина отметил, что у сибиряков есть большой потенциал развития в этом виде спорта, и в перспективе кемеровчане смогут представлять Россию на олимпийских играх и чемпионатах.
Власти Кузбасса дали неожиданный ответ на предложение мужчины: оказалось, что в городе уже идет подготовка к организации центра развития биатлона. На базе бывшего пионерского лагеря «Лоскус» в Кемерове специально для этих целей выкупили участок для реализации тренировок. Пока здесь занимаются юные битлонисты.
«Сделано биатлонное стрельбище на 20 установок. В зимнее время на данном участке у юных биатлонистов Кузбасса проходят тренировки, здесь же планируется развитие современной инфраструктуры для лыжно-биатлонного комплекса. Отделения по биатлону открыты в школе имени М. Б. Непомнящего в Гурьевске, спортивной школе олимпийского резерва Кузбасса по зимним видам спорта в Кемерово, ДЮСШ в селе Сосновка Новокузнецкого муниципального округа, СШОР Анжеро-Судженска», — рассказали в министерстве спорта Кузбасса.
В ведомстве подчеркнули, что на базе уже действует лицензированное стрельбище.