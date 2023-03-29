В Сибири начали готовиться к развитию нового олимпийского вида спорта

Житель Кузбасса обратился к городским властям с предложением организовать тренировочный комплекс для олимпийского вида спорта — биатлона, сообщает портал «Сибдепо». Мужчина отметил, что у сибиряков есть большой потенциал развития в этом виде спорта, и в перспективе кемеровчане смогут представлять Россию на олимпийских играх и чемпионатах.