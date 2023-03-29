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Posted 29 марта 2023, 10:50

Published 29 марта 2023, 10:50

Modified 29 марта 2023, 10:52

Updated 29 марта 2023, 10:52

В РФ готовят ответные меры на случай блокировок Западом загрузки в смартфоны eSIM

29 марта 2023, 10:50
Операторы сотовой связи опасаются, что производители смартфонов отключат ПО для обслуживания виртуальных SIM-карт. Минцифры, НИИ радио и ФСБ обсуждают создание своей платформы eSIM.

Согласно статистике, в 2022 году было продано около 2 млн аппаратов с eSIM, активировали такие симки сотни тысяч пользователей. При этом на рынке уже появляются телефоны, которые без подобных карт не работают. Для снятия данного риска в Российской Федерации намерены создать собственную eSIM-платформу,  пишет газета «Известия».

Пилотная зона будет организована на территории НИИР. Здесь будут тестировать отечественный программно-аппаратный комплекс, к которому смогут подключиться операторы, чтобы собственноручно проверить инфраструктуру в работе виртуальных SIM-карт. В Минцифры заявили, что только российское оборудование и ПО смогут обеспечить полную гарантию безопасности объектов критической инфраструктуры. К ней относится и оборудование, на котором работают сотовые операторы. В НИИР добавили, что пилотный проект создаётся для выбора оптимального варианта архитектуры и состава элементов отечественной экосистемы eSIM.

Речь идет о программно-аппаратных комплексах, национальном корневом удостоверяющем центре и системе криптозащиты информации. На платформе будет тестироваться отечественное оборудование (прежде всего различные датчики, счетчики, планшеты и т.д.). В него могут быть встроены российские eSIM или иностранные, соответствующие отечественной спецификации инфобезопасности.

Сотовые операторы, по словам представителя МТС, ознакомились с концепцией НИИ радио и нашли её требующей доработки. Также они считают, что для обеспечения инфобезопасности нужно отказаться от централизации и создавать собственные территориально распределенные и отказоустойчивые решения.

Ещё один участник рынка считает, что отечественная экосистема eSIM не будет создана в рамках установленного срока (2025-2027 годы). Прежде всего из-за отсутствия российского абонентского и коммуникационного оборудования.

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