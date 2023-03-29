В Омской области начали набирать наемников в ЧВК «Вагнер» через соцсети

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Список омских сообществ в социальной сети «ВКонтакте» вчера пополнился. Создали группу, в которой омичей приглашают присоединиться к ЧВК «Вагнер». Номер телефона, по которому предлагают обращаться, совпадает с номером, указанным в официальных источниках компании «Конкорд».
В сообществе указано и два контактных адреса. За вакансиями приглашают в поселок Биофабрика и в «Привокзалку» — в православный спортивно-патриотический клуб.
«Дружная команда добровольцев, работающих в самых ответственных местах, расширяет штат. Ты точно слышал про нас, в курсе нашей репутации и успехов. Зарплата — как у программистов, только без долгих лет обучения, посаженного зрения и больной спины. Тьма вакансий от тыла до передовой, воздуха и ПВО», — сообщают в группе.
Напомним, недавно в уголовный кодекс по просьбе Евгения Пригожина внесли поправки, предусматривающие ответственность за дискредитацию участников СВО, в том числе, добровольцев. Действовать поправки начали с 18 марта, после подписания президентом.