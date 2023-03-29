Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

В Омской области начали набирать наемников в ЧВК «Вагнер» через соцсети

29 марта 2023, 10:37
Фото: 1MI
иллюстрация
За подробной информацией о вакансиях омичам предлагают обращаться в два центра набора.

Список омских сообществ в социальной сети «ВКонтакте» вчера пополнился. Создали группу, в которой омичей приглашают присоединиться к ЧВК «Вагнер». Номер телефона, по которому предлагают обращаться, совпадает с номером, указанным в официальных источниках компании «Конкорд».

В сообществе указано и два контактных адреса. За вакансиями приглашают в поселок Биофабрика и в «Привокзалку» — в православный спортивно-патриотический клуб.

«Дружная команда добровольцев, работающих в самых ответственных местах, расширяет штат. Ты точно слышал про нас, в курсе нашей репутации и успехов. Зарплата — как у программистов, только без долгих лет обучения, посаженного зрения и больной спины. Тьма вакансий от тыла до передовой, воздуха и ПВО», — сообщают в группе.

Напомним, недавно в уголовный кодекс по просьбе Евгения Пригожина внесли поправки, предусматривающие ответственность за дискредитацию участников СВО, в том числе, добровольцев. Действовать поправки начали с 18 марта, после подписания президентом.

Фото: скриншот сообщества ЧВК "Вагнер" Омская область
Владимир Путин подписал поправки в уголовный кодекс о дискредитации участников СВО
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Омск#Соцсети#ЧВК "Вагнер"#Сво#Наемники#Военные#Вакансии#Общество#Город#Новости#Омская область#Евгений Пригожин
Подпишитесь
Шкуренко и Шадрин расстались с баней «Расслабонофф»
Сегодня, 07:18
Экс-помощник омского судьи Саркисян получил срок за убийство посетителя «Малибу»
Сегодня, 08:27
16 лет колонии. Суд оставил без изменений приговор омскому экс-депутату Калинину
Сегодня, 05:47
Генеральная уборка. В Омской области планируют очистить Иртыш
Сегодня, 02:25
Защита и обвинение. По делу бывшего худрука «Пятого театра» пошли апелляции
Сегодня, 07:01