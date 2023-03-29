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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

В омском департаменте жилищной политики хотят объединить два отдела

29 марта 2023, 12:04
Фото: Город55
иллюстрация
Постановление опубликовали на сайте мэрии Омска.

На сайте мэрии Омска опубликовали проект постановления «О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты города Омска». Из него следует, что в департаменте жилищной политики может произойти слияние отдела, который занимается реализации программ в жилищной сфере с отделом учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях.

Сейчас первый отдел находился на улице Гагарина, 32. Его возглавляет Яковлева Елена Александровна. А второй отдел расположен на улице Волочаевская, 15в. Начальником отдела является Яковлева Елена Александровна.

После слияния образуется отдел учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, и реализации программ в жилищной сфере.

Фото: Скриншот постановления Администрации города Омска
Теперь официально. Омский департамент образования возглавил Ильдар Бикмаев
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#Ксения Карагодина#Мэрия Омска#Мэрия#Слияние#Отделы#Общество#Город#Постановление#Проект постановления#Новости#Омск#Омская область#Департамент жилищной политики
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