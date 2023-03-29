В омском департаменте жилищной политики хотят объединить два отдела

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
На сайте мэрии Омска опубликовали проект постановления «О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты города Омска». Из него следует, что в департаменте жилищной политики может произойти слияние отдела, который занимается реализации программ в жилищной сфере с отделом учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях.
Сейчас первый отдел находился на улице Гагарина, 32. Его возглавляет Яковлева Елена Александровна. А второй отдел расположен на улице Волочаевская, 15в. Начальником отдела является Яковлева Елена Александровна.
После слияния образуется отдел учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, и реализации программ в жилищной сфере.