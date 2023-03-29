В Омске тлеющая на плите еда привела спасателей к телу 73-летнего пенсионера

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
В Омске забытая на включенной плите пища привела спасателей к телу пенсионера, который жил в одной из квартир дома на проспекте Менделеева, 36Б.
«Во вторник, 28 марта, около 19:20 поступил вызов в пожарную охрану о возгорании в одной из квартир, якобы из окон валит дым и запах гари ощущается в подъезде», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Попав внутрь, спасатели поняли, что причиной инцидента стала тлеющая на плите еда. Возгорание оперативно ликвидировали, но без пострадавших не обошлось: в одной из комнат было найдено тело престарелого хозяина.
Вероятно, мужчина надышался дымом и скончался, однако точные причины смерти станут ясны только после вскрытия в морге.