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В Омске тлеющая на плите еда привела спасателей к телу 73-летнего пенсионера

29 марта 2023, 08:02
Фото: 1MI
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Трагедия произошла в одном из домов на проспекте Менделеева.

В Омске забытая на включенной плите пища привела спасателей к телу пенсионера, который жил в одной из квартир дома на проспекте Менделеева, 36Б.

«Во вторник, 28 марта, около 19:20 поступил вызов в пожарную охрану о возгорании в одной из квартир, якобы из окон валит дым и запах гари ощущается в подъезде», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Попав внутрь, спасатели поняли, что причиной инцидента стала тлеющая на плите еда. Возгорание оперативно ликвидировали, но без пострадавших не обошлось: в одной из комнат было найдено тело престарелого хозяина.

Вероятно, мужчина надышался дымом и скончался, однако точные причины смерти станут ясны только после вскрытия в морге.

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#Василий Попов#ЧП#Пенсионеры#Смерть#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
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