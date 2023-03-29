В Омске при пожаре в частном доме серьезно обгорела семья с ребенком

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
В Омске силовики и эксперты разбираются во всех нюансах ночного пожара в частном доме на улице 1-й Курганской в Старом Кировске.
«Предварительно, дом вспыхнул около часа ночи в воскресенье, 25 марта. При пожаре серьезно пострадали хозяева, — мужчина, женщина и несовершеннолетний ребенок. Всех троих госпитализировали в БСМП № 1», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Самое тяжелое состояние, по данным нашего собеседника у 16-летнего юноши.
«У несовершеннолетнего зафиксированы ожоги 2 и 3 степени около 80% тела, сильнейший травматический шок и ожог верхних дыхательных путей. У 26-летнего мужчины также множественные ожоги 2 и 3 степени, у 40-летней женщины — ожог головы рук и ног 1 и 2 степени», — рассказали Городу55 в больнице.
Предположительно, в момент возгорания все жители этого дома крепко спали, отсюда и такие серьезные травмы. На данный момент причина возгорания не установлена, назначены необходимые экспертизы.