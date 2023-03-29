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В Омске при пожаре в частном доме серьезно обгорела семья с ребенком

29 марта 2023, 07:35
Фото: 1MI
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У пострадавших зафиксированы множественные ожоги до 80% тела.

В Омске силовики и эксперты разбираются во всех нюансах ночного пожара в частном доме на улице 1-й Курганской в Старом Кировске.

«Предварительно, дом вспыхнул около часа ночи в воскресенье, 25 марта. При пожаре серьезно пострадали хозяева, — мужчина, женщина и несовершеннолетний ребенок. Всех троих госпитализировали в БСМП № 1», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Самое тяжелое состояние, по данным нашего собеседника у 16-летнего юноши.

«У несовершеннолетнего зафиксированы ожоги 2 и 3 степени около 80% тела, сильнейший травматический шок и ожог верхних дыхательных путей. У 26-летнего мужчины также множественные ожоги 2 и 3 степени, у 40-летней женщины — ожог головы рук и ног 1 и 2 степени», — рассказали Городу55 в больнице.

Предположительно, в момент возгорания все жители этого дома крепко спали, отсюда и такие серьезные травмы. На данный момент причина возгорания не установлена, назначены необходимые экспертизы.

Озвучены данные по погибшим и травмированным в пожаре на омском складе
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#ЧП#Жертвы#Ожоги#Пострадавшие#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Василий Попов
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