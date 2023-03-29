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Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

В Омске под окнами многоэтажки нашли тело работника компании «Деловые линии»

29 марта 2023, 07:43
Фото: 1MI
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На теле эксперты нашли специфические повреждения, которые помогли установить причину гибели.

В Омске силовики инициировали проверку из-за гибели 20-летнего парня, тело которого нашли у дома по улице 1-й Амурский проезд, 5. Сам инцидент произошел ночью в пятницу, 24 марта, но известно о нем стало только сейчас.

«В пятницу, около 23:37 поступил звонок от очевидцев, что возле дома найдено тело молодого парня с телесными повреждениями», — рассказал Городу55 источник в силовых структурах.

Эксперт, прибывший на место, осмотрел труп и пришел к выводу, что молодой человек упал с высоты. При этом, после первоначальной проверки, силовики пришли к выводу, что эта смерть не криминальная.

Как выяснил Город55, погибший жил в этом же доме и до своей гибели работал в компании «Деловые линии». Сейчас выясняются все причины этой трагедии.

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#Василий Попов#Смерть#Криминал#Труп#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
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