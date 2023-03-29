В Омске под окнами многоэтажки нашли тело работника компании «Деловые линии»

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
В Омске силовики инициировали проверку из-за гибели 20-летнего парня, тело которого нашли у дома по улице 1-й Амурский проезд, 5. Сам инцидент произошел ночью в пятницу, 24 марта, но известно о нем стало только сейчас.
«В пятницу, около 23:37 поступил звонок от очевидцев, что возле дома найдено тело молодого парня с телесными повреждениями», — рассказал Городу55 источник в силовых структурах.
Эксперт, прибывший на место, осмотрел труп и пришел к выводу, что молодой человек упал с высоты. При этом, после первоначальной проверки, силовики пришли к выводу, что эта смерть не криминальная.
Как выяснил Город55, погибший жил в этом же доме и до своей гибели работал в компании «Деловые линии». Сейчас выясняются все причины этой трагедии.