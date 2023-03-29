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В Омске на неопределенный срок отложили строительство социальной деревни

29 марта 2023, 07:56
Фото: 1MI
Проект оценивался в 256 миллионов рублей.

В начале февраля в Омске объявили торги по поиску подрядчика, который занялся бы строительством «Социальной деревни» в поселке Северном г. Омска. Заказчиком выступало госучреждение «Омский дом-интернат». На работы планировалось потратить более 256 миллионов рублей.

Заявки от компаний ждали до 13 февраля, итоги аукциона должны были подвести 15 февраля 2023 года. Однако уже спустя три дня с момента приема заявок на сайте госзакупок разместили извещение об отмене торгов. Что послужило причиной такого решения в документе не говорится.

Прояснить причины отмены тендера на строительство «Социальной деревни» попытались в министерстве труда Омской области.

«В связи с отсутствием в Омской области очередности в стационарные организации социального обслуживания, а также принимая во внимание рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, основанные на приоритетности распределения средств федерального бюджета исходя из потребности субъектов РФ в софинансировании на строительство объектов социальной инфраструктуры», — так обозначил причины министр труда Омской области Владимир Куприянов.

В настоящий момент нет никакого понимания, когда возобновится процедура поиска подрядчика и не приведет ли это к изменению условий.

Отметим, что изначально завершить строительство социальной деревни планировали до 30 октября 2024 года, причем предусматривалось семь этапов строительства.

  1. С даты заключения контракта по 1.06.2023 года;
  2. С 02.06.2023 по 01.09.2023 года;
  3. С 02.09.2023 по 01.12.2023 года;
  4. С 02.12.2023 по 01.03.2024 года;
  5. С 02.03.2024 по 01.06.2024 года;
  6. С 02.06.2024 по 01.09.2024 года;
  7. С 02.09.2024 по 30.09.2024 года.

Так как пока в минтруда не называют, когда снова начнут искать подрядчика для строительства, вероятнее всего, сроки придется сдвигать. В любом случае в ближайшем времени не стоит ожидать появления «Социальной деревни» в Омской области.

«Реализация мероприятия по строительству объекта „Социальная деревня в АСУСО „Омский дом-интернат“ перенесена на более поздний срок», — сообщили в ведомстве Городу55.

Напомним, о планах построить социальную деревню в Омской области заговорили еще в конце 2021 года. Предполагалось, что в ней смогут жить пожилые люди и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Согласно проекту, реализовать который хотели в рамках нацпроекта «Демография», должны были построить пять домов для проживания 80 человек. Площадь каждого двухэтажного дома — около 600 квадратных метров. Их должны были оборудовать кухней и санузлом, а возле жилых домов планировалось обустроить участки для занятий садоводством.

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#Юлия Истомина#Инвалиды#Минтруд#Строительство#Аукцион#Торги#Общество#Новости#Омск
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