В Омске на неопределенный срок отложили строительство социальной деревни

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:58
В начале февраля в Омске объявили торги по поиску подрядчика, который занялся бы строительством «Социальной деревни» в поселке Северном г. Омска. Заказчиком выступало госучреждение «Омский дом-интернат». На работы планировалось потратить более 256 миллионов рублей.
Заявки от компаний ждали до 13 февраля, итоги аукциона должны были подвести 15 февраля 2023 года. Однако уже спустя три дня с момента приема заявок на сайте госзакупок разместили извещение об отмене торгов. Что послужило причиной такого решения в документе не говорится.
Прояснить причины отмены тендера на строительство «Социальной деревни» попытались в министерстве труда Омской области.
«В связи с отсутствием в Омской области очередности в стационарные организации социального обслуживания, а также принимая во внимание рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, основанные на приоритетности распределения средств федерального бюджета исходя из потребности субъектов РФ в софинансировании на строительство объектов социальной инфраструктуры», — так обозначил причины министр труда Омской области Владимир Куприянов.
В настоящий момент нет никакого понимания, когда возобновится процедура поиска подрядчика и не приведет ли это к изменению условий.
Отметим, что изначально завершить строительство социальной деревни планировали до 30 октября 2024 года, причем предусматривалось семь этапов строительства.
Так как пока в минтруда не называют, когда снова начнут искать подрядчика для строительства, вероятнее всего, сроки придется сдвигать. В любом случае в ближайшем времени не стоит ожидать появления «Социальной деревни» в Омской области.
«Реализация мероприятия по строительству объекта „Социальная деревня в АСУСО „Омский дом-интернат“ перенесена на более поздний срок», — сообщили в ведомстве Городу55.
Напомним, о планах построить социальную деревню в Омской области заговорили еще в конце 2021 года. Предполагалось, что в ней смогут жить пожилые люди и люди с ограниченными возможностями здоровья.
Согласно проекту, реализовать который хотели в рамках нацпроекта «Демография», должны были построить пять домов для проживания 80 человек. Площадь каждого двухэтажного дома — около 600 квадратных метров. Их должны были оборудовать кухней и санузлом, а возле жилых домов планировалось обустроить участки для занятий садоводством.