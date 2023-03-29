В «Экстрим-парке» СибГУФКа в Омске нашли труп неизвестного мужчины

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В Омске следователи устанавливают личность неизвестного мужчины, тело которого нашли в «Экстрим-парке» по улице 1-й Кожевенной.
«Во вторник, 28 марта, около 11:25 в районе подъемника под номером № 3 посетители парка наткнулись на труп мужчины», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Прибывшие на место эксперты осмотрели тело и не нашли никаких следов насилия. Для выяснения причины смерти труп отправили в морг.
Никаких документов или мобильного телефона при себе у погибшего не было. На вид мужчине от 40 до 45 лет.