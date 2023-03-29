Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

В «Экстрим-парке» СибГУФКа в Омске нашли труп неизвестного мужчины

29 марта 2023, 07:23
Фото: 1MI
Иллюстрация
Никаких следов криминала или насилия на теле эксперты не обнаружили.

В Омске следователи устанавливают личность неизвестного мужчины, тело которого нашли в «Экстрим-парке» по улице 1-й Кожевенной.

«Во вторник, 28 марта, около 11:25 в районе подъемника под номером № 3 посетители парка наткнулись на труп мужчины», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Прибывшие на место эксперты осмотрели тело и не нашли никаких следов насилия. Для выяснения причины смерти труп отправили в морг.

Никаких документов или мобильного телефона при себе у погибшего не было. На вид мужчине от 40 до 45 лет.

#Василий Попов#Смерть#Труп#Криминал#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
Подпишитесь
Шкуренко и Шадрин расстались с баней «Расслабонофф»
Сегодня, 07:18
Не пожар, так потоп. Под Омском затопило поселок Новоалександровка
Сегодня, 05:27
Экс-помощник омского судьи Саркисян получил срок за убийство посетителя «Малибу»
Сегодня, 08:27
16 лет колонии. Суд оставил без изменений приговор омскому экс-депутату Калинину
Сегодня, 05:47
Генеральная уборка. В Омской области планируют очистить Иртыш
Сегодня, 02:25
Защита и обвинение. По делу бывшего худрука «Пятого театра» пошли апелляции
Сегодня, 07:01