Ушел из дома в футболке и домашних тапочках. В Омске ищут пропавшего подростка

В Омске ищут пропавшего 13-летнего мальчика. Информация о поиске появилась в паблике «ДОБРОСПАС-ОМСК». Аселбек Кахрамонов ушел из дома по улице Туполева вчера, 28 марта, около восьми часов вечера и до настоящего времени не вернулся.