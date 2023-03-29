Ушел из дома в футболке и домашних тапочках. В Омске ищут пропавшего подростка

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
В Омске ищут пропавшего 13-летнего мальчика. Информация о поиске появилась в паблике «ДОБРОСПАС-ОМСК». Аселбек Кахрамонов ушел из дома по улице Туполева вчера, 28 марта, около восьми часов вечера и до настоящего времени не вернулся.
Мальчик был одет в футболку оранжевого цвета, серые спортивные штаны и домашние тапочки. Фото пропавшего размещено на странице поисково-спасательного отряда.
Город55 подготовил инструкцию, что делать, если у вас пропал близкий человек: