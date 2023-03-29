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Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Ушел из дома в футболке и домашних тапочках. В Омске ищут пропавшего подростка

29 марта 2023, 06:44
Фото: 1MI
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В Омске ищут пропавшего 13-летнего подростка

Мальчик ушел из дома вчера вечером и до настоящего момента не вернулся.

В Омске ищут пропавшего 13-летнего мальчика. Информация о поиске появилась в паблике «ДОБРОСПАС-ОМСК». Аселбек Кахрамонов ушел из дома по улице Туполева вчера, 28 марта, около восьми часов вечера и до настоящего времени не вернулся.

Мальчик был одет в футболку оранжевого цвета, серые спортивные штаны и домашние тапочки. Фото пропавшего размещено на странице поисково-спасательного отряда.

Город55 подготовил инструкцию, что делать, если у вас пропал близкий человек:

Что делать, если пропал человек в Омске
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#Евгений Игишев#Розыск#Поиск#Поиск пропавших#Поиск ребенка#Поиск пропавших детей#Происшествия#Город#Омск
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