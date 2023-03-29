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Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Туроператоры сообщают о росте спроса на путешествия по Уралу

29 марта 2023, 14:33
Фото: russian.rt.com
В одном из видеороликов RT, помогающих путешественникам выбрать интересные локации для отдыха в России, журналисты рассказали о красотах и достопримечательностях Урала.

Дикая природа Урала — это полноводные реки, леса, заповедники и горы. Кроме того, не будут разочарованы и любители вкусно поесть, посетившие этот регион — они смогут отведать настоящие сибирские грузди в сметане, блюда из стерляди, строганину из муксуна и многие другие уникальные деликатесы.

Туроператоры сообщают о росте популярности этого направления среди путешественников.

О том, чем еще привлекает туристов этот регион — можно узнать из видеоролика.

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