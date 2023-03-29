Туроператоры сообщают о росте спроса на путешествия по Уралу

Дикая природа Урала — это полноводные реки, леса, заповедники и горы. Кроме того, не будут разочарованы и любители вкусно поесть, посетившие этот регион — они смогут отведать настоящие сибирские грузди в сметане, блюда из стерляди, строганину из муксуна и многие другие уникальные деликатесы.