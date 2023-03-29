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Спасли женщину. На трассе под Омском экипаж ДПС поработал «скорой помощью»

29 марта 2023, 08:37
Фото: 1MI
иллюстрация

Инспекторы ДПС доставили омичку в больницу на служебном автомобиле с мигалками

За помощью к экипажу обратился водитель. Его пассажирка почувствовала себя плохо и теряла сознание. Женщину экстренно доставили в больницу.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что днем капитан полиции Евгений Ахтулов и старший лейтенант полиции Денис Сидоренко патрулировали трассу Тюмень — Омск. Около 595 километра к экипажу ДПС обратился водитель проезжавшего мимо автомобиля.

Его пассажирке стало плохо. Женщина периодически теряла сознание, и водитель попросил экипаж о помощи.

Полицейские помогли даме пересесть в салон патрульного автомобиля. В больницу ее доставили оперативно, воспользовавшись светозвуковыми спецсигналами. Женщина своевременно получила помощь медиков. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

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#Дарья Зыкова#ДПС#ГИБДД#Помощь#Дороги#Плохое самочувствие#Общество#Город#Новости#Омская область#Омск#Видео
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