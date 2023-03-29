Спасли женщину. На трассе под Омском экипаж ДПС поработал «скорой помощью»

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что днем капитан полиции Евгений Ахтулов и старший лейтенант полиции Денис Сидоренко патрулировали трассу Тюмень — Омск. Около 595 километра к экипажу ДПС обратился водитель проезжавшего мимо автомобиля.
Его пассажирке стало плохо. Женщина периодически теряла сознание, и водитель попросил экипаж о помощи.
Полицейские помогли даме пересесть в салон патрульного автомобиля. В больницу ее доставили оперативно, воспользовавшись светозвуковыми спецсигналами. Женщина своевременно получила помощь медиков. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.