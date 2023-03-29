Шкуренко и Шадрин расстались с баней «Расслабонофф»

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
В обществе с ограниченной ответственностью «Расслабонофф» сменился директор. Вчера, 28 марта, этот пост занял Левон Сасунович Яжян, сменивший Павла Грибова.
Эту новость не стала полной неожиданностью: Яжян три недели назад стал единственным владельцем уставного капитала ООО и теперь, видимо, решил взять новый для себя бизнес под полный контроль. Прежде бенефициаром «Расслабоноффа» были известные омские бизнесмены Виктор Шкуренко (в 2010–2019 году он владел всем УК) и Дмитрий Шадрин (50% с 2019 года).
Левон Сасунович Яжян — гражданин Грузии. В Омске ему принадлежит еще одно ООО, «МРП-Регул», которое работает в сфере ресторанного бизнеса. На этом предприятии Яжян тоже занимает пост директора.
Специализация «Расслабоноффа» — «Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания». В Омске этот бренд известен в первую очередь как название банного комплекса («клуба саун») на улице Поворотникова.