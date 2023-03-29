Шкуренко и Шадрин расстались с баней «Расслабонофф»

Эту новость не стала полной неожиданностью: Яжян три недели назад стал единственным владельцем уставного капитала ООО и теперь, видимо, решил взять новый для себя бизнес под полный контроль. Прежде бенефициаром «Расслабоноффа» были известные омские бизнесмены Виктор Шкуренко (в 2010–2019 году он владел всем УК) и Дмитрий Шадрин (50% с 2019 года).