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Published Сегодня, 07:18

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Шкуренко и Шадрин расстались с баней «Расслабонофф»

29 марта 2023, 07:18
Фото: 1MI
иллюстрация
Теперь собственником стал гражданин Грузии.

В обществе с ограниченной ответственностью «Расслабонофф» сменился директор. Вчера, 28 марта, этот пост занял Левон Сасунович Яжян, сменивший Павла Грибова.

Эту новость не стала полной неожиданностью: Яжян три недели назад стал единственным владельцем уставного капитала ООО и теперь, видимо, решил взять новый для себя бизнес под полный контроль. Прежде бенефициаром «Расслабоноффа» были известные омские бизнесмены Виктор Шкуренко (в 2010–2019 году он владел всем УК) и Дмитрий Шадрин (50% с 2019 года).

Левон Сасунович Яжян — гражданин Грузии. В Омске ему принадлежит еще одно ООО, «МРП-Регул», которое работает в сфере ресторанного бизнеса. На этом предприятии Яжян тоже занимает пост директора.

Специализация «Расслабоноффа» — «Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания». В Омске этот бренд известен в первую очередь как название банного комплекса («клуба саун») на улице Поворотникова.

 

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#Николай Эйхвальд#Расслабонофф#Экономика#Новости
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