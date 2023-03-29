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Сезон открыт. В Омской области 7-летнего мальчика укусил клещ

29 марта 2023, 11:00
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области первым в 2023 году от укуса клеща пострадал 7-летний ребенок

Обработка начнется с 1 апреля.

В Омской области зафиксировали первый случай укуса клеща. 27 марта в п. Новоомский Омского района к 7-летнему ребенку прямо возле дома присосался клещ. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Омской области.

«Согласно „Перечню административных территорий субъектов Российской Федерации эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту“ Омская область входит в число эндемичных районов по клещевому энцефалиту, это означает, что на территории области находятся природные зоны, где опасность заражения выше, чем в других местах», — отметили в Роспотребнадзоре.

Отметим, что в социальных сетях омичи уже рассказывают о том, как находят клещей на теле домашних животных, в частности — на собаках, после возвращения с прогулки.

Напомним, что в этом году на защиту от клещей уйдет около 800 тысяч рублей. Первая обработка стартует уже через несколько дней, а именно с 1 апреля по 25 мая. Следующая пройдет с 25 августа по 1 октября.

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#Ксения Карагодина#Омск#Дети#Клещ#Укус клеща#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область#Россия
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