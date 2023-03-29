Сбившего ребенка новосибирского экс-депутата Мамонтова приговорили к 10 месяцам работ

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Общественная служба новостей пишет, что Мамонтов получил 10 месяцев исправительных работ. Кроме того, с заработной платы осужденного будут удерживать 15 процентов в пользу государства.
Авария произошла в октябре минувшего года. Управлявший собственным автомобилем Мамонтов переехал шестилетнего мальчика. Виновник ДТП не оказал помощь пострадавшему и скрылся.
Ребенок был госпитализирован с переломом седалищной кости и рваной раной головы. Состояние пациента медики оценивали как тяжелое. По словам матери, сын оказался на проезжей части дороги, когда искал сбежавшую кошку.
После реанимации пострадавший продолжил лечиться в Новосибирской областной клинической больнице. Впоследствии бывший парламентарий выплатил семье компенсацию – один миллион рублей. От уголовной ответственности Мамонтова тогда освободили, но позже дело возобновили.