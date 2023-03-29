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Сбившего ребенка новосибирского экс-депутата Мамонтова приговорили к 10 месяцам работ

29 марта 2023, 10:19
Новосибирский суд вынес приговор бывшему депутату Татарского района Сергею Мамонтову, сбившему ребенка и скрывшемуся с места ДТП.

Общественная служба новостей пишет, что Мамонтов получил 10 месяцев исправительных работ. Кроме того, с заработной платы осужденного будут удерживать 15 процентов в пользу государства.

Авария произошла в октябре минувшего года. Управлявший собственным автомобилем Мамонтов переехал шестилетнего мальчика. Виновник ДТП не оказал помощь пострадавшему и скрылся.

Ребенок был госпитализирован с переломом седалищной кости и рваной раной головы. Состояние пациента медики оценивали как тяжелое. По словам матери, сын оказался на проезжей части дороги, когда искал сбежавшую кошку.

После реанимации пострадавший продолжил лечиться в Новосибирской областной клинической больнице. Впоследствии бывший парламентарий выплатил семье компенсацию – один миллион рублей. От уголовной ответственности Мамонтова тогда освободили, но позже дело возобновили.

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