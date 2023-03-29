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Россия планирует отменить международный сотовый роуминг с тремя странами ЕАЭС

29 марта 2023, 09:52
Согласно информации из издания "Ведомости", Россия планирует отменить международный сотовый роуминг с тремя странами, входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), до 2025 года.

Казахстан, Киргизия и Армения находятся в списке стран, для которых будет отменен роуминг, пишет ФедералПресс. Приложение по запросу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), направленному к большим мобильным операторам союзных государств и Минэкономразвития России, подтвердило эту информацию. Источники из двух крупных операторов подтвердили эту информацию. В конце прошлого года помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Россия готова усилить сотрудничество с ЕАЭС и ее союзниками.

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